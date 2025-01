Realme 12 8/256GB con display AMOLED: per 160€ è un best buy

Realme 12 è uno smartphone con tutto al posto giusto. Costa poco eppure ti offre prestazioni eccellenti e un display su cui goderti applicazioni, streaming e gaming mobile. Bello a vedersi e rifinito nei dettagli per non lasciare nessun dettaglio trascurato. Lo acquisti per appena 160,31€ su Amazon con uno sconto del 13% che fa calare il prezzo. Un’occasione ghiotta da non trascurare, se sei interessato aggiungilo subito al carrello.

Best Buy della sua fascia di prezzo: è Realme 12

Leggendo la scheda tecnica di Realme 12 ti accorgi che questo smartphone è stato pensato per soddisfare ogni esigenza. Grazie a una serie di caratteristiche specifiche è ottimo non solo per un utilizzo quotidiano ma anche per affrontare e abbattere delle barriere che vengono ostentate dai modelli di fascia più alta. Disponibile in colorazione Skyline Blue, il telefono supporta la connessione 4G.

Ti stupisce dal primo momento con un design lineare, ultrasottile e con il suo display AMOLED con bordi che scompaiono alla vista. Colori così vividi da catapultarti in un modo tecnologico con un solo sguardo. Non solo, la risoluzione è avanzata e il refresh rate è fissato a 120Hz così da rendere ogni scorrimento fluido e dinamico. Per questo motivo anche lo streaming e il gaming diventano all’ordine del giorno.

Con un eccellente processore Qualcomm Snapdragon che viene abbinato a 8GB di RAM e 256GB di memoria, il telefono è potente e in grado di affrontare ogni richiesta. Naturalmente trovi Android come sistema operativo e il Google Play Store per scaricare la qualunque.

Ma queste non sono le uniche caratteristiche di spicco, non quando anche il comparto fotografico si distingue per l’eccellenza con una fotocamera SONY LYT-600 OIS in grado di rendere ogni scatto e ogni video una ripresa professionale.

Batteria da 5000mAh e ricarica SUPERVOOC da 67W.

Con 160,31€ su Amazon, Realme 12 è lo smartphone da acquistare in questo momento. Collegati e approfitta dello sconto del 13%.

