Recensioni false: Amazon rimuove 600 brand cinesi

Tra maggio e giugno erano stati rimossi molti prodotti di Aukey, Mpow, RavPower, Vava e TaoTronic. Amazon ha ora comunicato che l'operazione di “pulizia” ha riguardato oltre 3.000 account di venditori che offrivano prodotti di 600 brand cinesi. Il motivo è sempre lo stesso: recensioni false a pagamento.

Pugno duro di Amazon contro gli imbroglioni

La lotta contro la fake review è diventata più incisiva dopo la pubblicazione di un articolo sul Wall Street Journal. Una giornalista aveva trovato all'interno della confezione di un caricabatteria RavPower una carta regalo da 35 dollari che poteva essere utilizzata in cambio di una recensione. Questa pratica, nota come recensioni incentivate, è vietata dal 2016. Alcune aziende offrono un prodotto in regalo o un rimborso in denaro, se l'utente cancella una recensione negativa.

Amazon ha confermato che sono stati rimossi i prodotti di 600 brand cinesi distribuiti sulla piattaforma di e-commerce attraverso 3.000 account venditori. L'azienda di Seattle non ha tuttavia comunicato i loro nomi, ma ha specificato il motivo: ripetute e significative violazioni delle regole, tra cui quelle sulle recensioni.

Questa è la dichiarazione ufficiale di Amazon: