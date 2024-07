Record di velocità Internet in Giappone: 402 Terabit al secondo

Un gruppo di ricercatori giapponesi ha compiuto un’impresa incredibile. È riuscito a stabilire un nuovo record mondiale di velocità di Internet: 402 Terabit al secondo (Tbps). Questa velocità permetterebbe di scaricare file di grandissime dimensioni, come interi videogiochi, nel giro di pochissimi millisecondi.

Per fare un esempio concreto, con una connessione da 400 Tbps si potrebbe scaricare l’intera libreria di giochi di una console di ultima generazione in meno di un secondo. Si tratta di una velocità di trasferimento dati straordinaria, senza precedenti.

Con connessioni così rapide si aprono possibilità finora impensabili per lo streaming online, il download istantaneo di contenuti multimediali di grandi dimensioni, applicazioni cloud e molto altro.

Internet: il Giappone batte il record di velocità con 402 Tbps!

Il National Institute of Information and Communications Technology (NICT) ha superato i precedenti record stabiliti nell’ottobre 2023 (321 Tbps) e nel marzo 2022 (226 Tbps). Questo incredibile salto di 402 Tbps sottolinea chiaramente il progresso tecnologico del Giappone nel settore.

Se si converte questa cifra in velocità di download, si tocca la sbalorditiva soglia di 50 TB al secondo. Per fare un paragone, la maggior parte dei computer di oggi dispone di una porta Ethernet cablata da 1 GbE con una velocità massima di 110 MB/s, mentre lo standard da 10 GbE raggiunge a malapena 1 TB/s. Anche con quest’ultimo standard, siamo ben lontani dai 50 TB/s. Persino le unità SSD più performanti si limitano a circa 14 GB/s.

La connessione più veloce al mondo anticipa una nuova era?

È pur vero che le apparecchiature attuali (schede di rete, router, dischi rigidi) non sono in grado di sfruttare tali velocità. Tuttavia, questa ricerca non è vana: segna un importante passo avanti nell’infrastruttura Internet. A titolo di esempio, 50 TB/s consentirebbero di scaricare videogiochi mastodontici, come Call of Duty: Black Ops 6 (oltre 300 GB), non in un secondo, ma in pochi millisecondi1 Lo stesso discorso vale per Baldur’s Gate 3, che può essere scaricato in 4 millisecondi.

L’idea stessa di godere di una connessione Internet ultraveloce da 1 Tbps sembra già irreale, quindi 10 Tbps, 100 Tbps e ancora più 402 Tbps sono al di là della comprensione umana. A questo punto, chissà cosa ci riserverà il futuro.

Tuttavia, prima di poter pensare di sfruttare queste velocità impressionanti, è necessario un aggiornamento completo: gli ingressi e le uscite dei computer, le unità SSD, gli standard Ethernet e molti altri elementi dovranno evolversi.