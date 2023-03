Quanto dura un SSD? Gli studi degli esperti

Oramai chiunque si affida agli SSD per gestire al meglio la memoria interna dei computer. Le unità a stato solido sono più veloci e, con il trascorrere degli anni, si sono rivelate estremamente affidabili e valide, quasi alla pari dei datati – ma granitici – dischi rigidi tradizionali. Pensate che la loro preferenza agli HDD da parte dei consumatori ha portato anche alla vendita online di SSD false!

Ma avete mai riflettuto sulla longevità di questi componenti? Quanto può durare un SSD? Cerchiamo di capirlo grazie alle analisi degli esperti, al fine di essere sempre pronti all’inevitabile sostituzione del disco.

Quanto dura un SSD?

In caso di utilizzo tipico da parte di un consumatore qualunque, un SSD tende a operare correttamente e senza intoppi per molti anni, prima di essere considerabile “a rischio di guasto”. La sua salute, in realtà, dipende da tre fattori chiave: l’età del disco, le condizioni dell’ambiente in cui è stato utilizzato, e la quantità di dati scritti sull’unità. I fornitori stessi degli SSD suddividono quest’ultimo fattore, inoltre, in terabyte totali scritti dal primo utilizzo e in dati scritti in un periodo di tempo specifico.

Effettuate queste misurazioni, si cerca di prevedere al meglio quanta vita resta all’SSD affinché ci si possa preparare alla migrazione verso un’altra unità più performante e, soprattutto, nuova di zecca. All’atto pratico, poche persone avranno effettuato questi calcoli, accertandosi dello stato in cui si trova il componente. Nella maggior parte dei casi, l’arresto dell’SSD giunge improvvisamente, costringendo gli utenti a un acquisto affrettato per risolvere il problema tecnico e continuare con le proprie attività.

Gli studi degli esperti

Ad aiutarci nella determinazione della plausibile vita delle memorie a stato solido sono, naturalmente, i colossi della tecnologia. Ad esempio, uno studio congiunto tra Google e l’Università di Toronto sugli SSD utilizzati nei data center ha suggerito che essi presentano errori non correggibili e blocchi di memoria danneggiati più frequentemente rispetto ai dischi rigidi, ma che la loro vita è più lunga, senza però fissare un periodo specifico.

Facebook, al contempo, ha condotto uno studio interno sui data center aziendali concludendo che velocità di scrittura e lettura dei dati più elevate possono avere un impatto significativo sulla durata dell’unità. Inoltre, tranne nei casi di guasto totale nei primi mesi d’utilizzo, gli SSD durano decisamente più a lungo rispetto agli HDD; anche in questo caso, manca una chiara durata.

Infine, la società di cloud storage e backup Backblaze ha concluso che gli SSD e gli HDD opereranno senza problemi per tre anni ma, dopo di essi, le probabilità di guasto degli hard disk aumenteranno esponenzialmente, mentre gli SSD avranno la stessa probabilità per almeno cinque anni. In altre parole, possono funzionare per otto anni senza incorrere in disguidi tecnici che determinano la loro fine.