SSD Samsung false in vendita online, attenti a ciò che acquistate!

Sfortunatamente su Internet gli inganni sono sempre dietro l’angolo e bisogna prestare sempre molta attenzione ai prodotti che si acquistano sui siti di e-commerce. Nel mirino dei malintenzionati, che cercano di vendere hardware falso o spediscono la merce errata di proposito per trarre maggiore profitto sperando in un mancato reso, ci sono soprattutto i componenti di fascia alta.

Recentemente, nello specifico, protagonista delle truffe online è l’SSD Samsung 980 Pro, il quale è stato sostituito diverso tempo addietro dal Samsung 990 Pro ma, ancora oggi, si mostra una delle unità PCIe 4.0 più popolari sul mercato, anche per i truffatori.

La truffa su SSD Samsung

Il fenomeno si starebbe manifestando soprattutto in Cina, dove in questi giorni alcuni utenti hanno segnalato su Baidu annunci pubblicitari e portali in cui si promette la vendita del Samsung 980 Pro a prezzi particolarmente vantaggiosi. L’unità fasulla, peraltro, ha tutte le caratteristiche per apparire autentica, dall’adesivo Samsung alla versione del firmware. Pensate, quest’ultimo riesce persino a ingannare il software Samsung Magician ufficiale!

Tuttavia, una volta analizzato nel dettaglio e rimosso l’adesivo, l’SSD non si rivela altro che un’unità molto meno performante rispetto al Samsung 980 Pro: secondo i benchmark, l’unità offre velocità di lettura e scrittura sequenziali di circa 4,8 GBps e 4,5 GBps, contro i 7 Gbps e 5 Gbps dell’hardware ufficiale.

Questi annunci naturalmente a oggi costituiscono un grave problema in Oriente, ma non va esclusa la vendita in occidente su portali come Amazon. Per tale ragione, consigliamo sempre di verificare l’affidabilità del rivenditore di terze parti che si appoggia a siti di e-commerce più noti, eventualmente procedendo con l’acquisto di componenti venduti e spediti esclusivamente da Amazon o dalle aziende madri.