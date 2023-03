Samsung spiega perché le foto della Luna sembrano finte

Un utente di Reddit ha evidenziato che le foto della Luna scattate con il Galaxy S23 non sono reali. L’immagine risultante viene generata dall’intelligenza artificiale, aggiungendo dettagli che non esistono negli scatti originali. Samsung ha pubblicato un post per spiegare il funzionamento della tecnologia.

Super Resolution e Scene Optimizer

Samsung sottolinea che l’obiettivo principale è quello di ottenere foto di qualità in ogni condizione di illuminazione. Per questo motivo, a partire dalla serie Galaxy S10, viene sfruttata l’intelligenza artificiale. Una funzionalità IA è Scene Optimizer, in grado di migliorare gli scatti mediante il riconoscimento degli oggetti. A partire dai Galaxy S21, Scene Optimizer può riconoscere la Luna e aggiungere maggiori dettagli agli scatti.

Ciò avviene attraverso un’elaborazione multi-frame che combina Scene Optimizer con Super Resolution. Quest’ultima funzionalità permette di “fondere” oltre 10 scatti con zoom 25x o superiore. Se il modello IA di Scene Optimizer riconosce la Luna, lo smartphone varierà automaticamente luminosità e messa a fuoco per ottenere un’immagine più chiara possibile. La sfocatura viene ridotta dalla funzionalità Zoom Lock che combina stabilizzazione ottica e digitale.

I dettagli mancanti nella foto originale vengono aggiunti dal Detail Enhancement Engine, ovvero dall’intelligenza artificiale di Scene Optimizer che effettua un confronto tra l’immagine reale e quelle ad alta risoluzione di riferimento usate per addestrare il modello IA. Ecco perché la foto finale sembra finta.

Samsung afferma infine che migliorerà Scene Optimizer per “ridurre qualsiasi potenziale confusione che può verificarsi tra l’atto di scattare una foto della Luna reale e un’immagine della Luna“. L’utente di Reddit ritiene che l’azienda coreana usi una strategia di marketing ingannevole. Forse dovrebbe indicare chiaramente che l’immagine finale viene generata con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.