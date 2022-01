Allarme RedLine: il malware che ruba le password tramite Google Drive

Gli esperti di sicurezza di AhLab ASEC hanno individuato un nuovo e potenzialmente pericolosissimo malware denominato RedLine.

Si tratta di una forma di attacco che va ad attaccare le funzioni di salvataggio automatico delle password presenti sui più comuni browser web. Il malware in questione agisce direttamente su un database SQLite presente in tutti i browser basati su Chromium, sottraendo le password utilizzate dagli utenti.

A rendere particolarmente temibile RedLine vi è in fatto che questo è comunemente in vendita nei forum degli hacker per appena 200 dollari e che è relativamente facile da utilizzare.

Nei casi finora individuati, l'attacco viene effettuato attraverso file XLL dannosi, in apparenza dati Excel. Questi vengono solitamente proposti con qualche scusa alle vittime, attraverso un download di file da Google Drive.

La prudenza è ovviamente un ottimo modo per evitare questo pericolo, ma anche un buon antivirus può aiutare considerevolmente nell'evitare problemi con RedLine.

