Redmi Pad a 159€ grazie a questo COUPON!

Sei alla ricerca del tablet perfetto per vedere film, serie TV, giocare e non solo? Redmi Pad è perfetto per questo utilizzo. Dotato di uno schermo con risoluzione 2K e molto altro, questo tablet crolla di prezzo grazie al coupon “PSPRFEB24”. Grazie a quest’ultimo lo potrai pagare solamente 159,99€ al posto dei classici 259,90€.

Tutte le caratteristiche di Redmi Pad

Dotato di un corpo in metallo ultra sottile, con soli 6,9 mm di spessore, è leggero e comodo da trasportare ovunque tu vada. Il suo ampio display da 10,4 pollici ti regala colori vibranti e una luminosità eccezionale, garantendo un’esperienza visiva coinvolgente. Puoi scegliere tra due colorazioni raffinate: Grigio e Oro, per uno stile che si adatta al tuo gusto personale.

Le prestazioni di Realme Pad sono al top grazie al processore MediaTek Helio G80, che offre una velocità e una fluidità senza precedenti per ogni tua attività. Con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, puoi gestire il multitasking in modo impeccabile e goderti senza problemi i tuoi giochi e le tue app preferite.

La batteria da 7100 mAh assicura un’autonomia di oltre 12 ore di visione video, e con la funzione di carica rapida da 18 W, il tuo tablet sarà pronto all’uso in pochissimo tempo. L’audio coinvolgente dei quattro altoparlanti Dolby Atmos ti regala un suono surround di alta qualità, mentre le fotocamere da 8 MP, anteriore e posteriore, catturano foto e video nitidi e dettagliati.

Tra le funzionalità avanzate, trovi la modalità multi-finestra per utilizzare due app contemporaneamente, la modalità lettura per proteggere gli occhi dalla fatica e la modalità bambini per creare un ambiente sicuro e divertente per i più piccoli.

Acquista ora questo tablet completo per soli 159,99€ grazie al coupon “PSPRFEB24”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.