Finti regali da Amazon: occhio alle truffe

Se avete ricevuto un messaggio in cui si afferma che c’è un regalo da Amazon Prime che vi aspetta, cestinate tutto. Si tratta dell’ennesimo tentativo di truffa, un amo lanciato nello stagno del mondo online da qualche malintenzionato con la speranza che gli utenti meno smaliziati abbocchino cedendo poi credenziali, informazioni e ovviamente denaro.

Polizia Postale: attenzione ai messaggi sui regali da Amazon

L’allerta arriva dalla Polizia Postale con un breve comunicato condiviso sul sito ufficiale nella giornata di ieri in cui si fa riferimento a numerose segnalazioni giunte dai cittadini. Il tentativo di raggiro prende corpo sotto forma di SMS recapitato sul telefono della potenziale vittima contenente un link che suggeriamo caldamente di non aprire. In caso di click si viene indirizzati a una pagina Web che riproduce in maniera piuttosto fedele il layout dell’e-commerce con un “Congratulazioni!!” ad attirare l’attenzione in apertura.

Secondo Avviso: NOME COGNOME, abbiamo cercato di contattarti per il tuo regalo di AMAZON-PRIME. Per richiederlo segui questo link.

Lì viene chiesto di rispondere ad alcune domande e infine di inserire i dettagli della carta di credito per ottenere un iPhone di ultima generazione (o altri prodotti) a prezzo irrisorio. Ovviamente in seguito alla transazione non si riceverà alcun telefono, ma ci si ritroverà abbonati a un servizio a pagamento.