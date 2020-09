iPhone 11 Pro Max: mai così scontato

iPhone 11 Pro Max, ossia uno dei massimi top di gamma che, nato a fine 2019, ha attraversato l’intera annata 2020 con ruolo da protagonista assoluto. Oggi, quando ormai è imminente l’annuncio della nuova generazione di melafonini, il Pro Max si avvicina a rapidi passi alla soglia dei 1000 euro diventando così maggiormente accessibile per tutti.

Lo sconto disponibile in queste ore su eBay fa la differenza, poiché ad una sforbiciata del 31% si aggiunge un codice coupon che rende il prezzo del tutto speciale. Attenzione però: la quantità è limitata e dunque soltanto pochi utenti ancora potranno avvalersene.

iPhone 11 Pro Max, il prezzo è speciale

Uno smartphone che era quotato 1520 euro, ora viene proposto su eBay alla cifra di 1039,99 euro, già ben al di sotto dei 1089 euro disponibili su Amazon. Ma non è tutto. Non solo c’è uno sconto garantito di 481 euro (31%), ma è disponibile un ulteriore 5% (altri 52 euro) inserendo in fase di pagamento il codice coupon esclusivo “PITSET205“.

Lo scatto ulteriore del 5% consente di arrivare laddove finora l’iPhone 11 Pro Max da 64GB non era mai arrivato fino a questo momento, ossia al di sotto dei fatidici 1000 euro. Il prezzo finale viene ad essere pari a 987 euro.

Per poter raggiungere quest’ultima soglia occorre ricordarsi di inserire il codice “PITSET205” in fase di checkout, un passaggio prima rispetto al pagamento, nell’apposito modulo proposto dall’interfaccia.