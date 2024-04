Remnant II è uno dei migliori SOULS-LIKE ed è scontato a 29€!

Di Remnant II non se n’è parlato poi così tanto, ma è uno dei migliori titoli usciti nel 2023. Prima di descriverlo nel dettaglio, ti basta sapere che puoi prendere la versione PS5 o Xbox Series X|S a soli 29,99€ anziché 49,99€!

Tutte le caratteristiche di Remnant II

In questo sequel, l’umanità si trova sull’orlo dell’estinzione, lottando contro creature mortali e boss di dimensioni epiche in scenari dall’atmosfera terrificante.

Al centro di Remnant II, la sopravvivenza diventa il tuo unico interesse, sia che tu decida di unirti a due amici in modalità cooperativa o di affrontare da solo le profondità di mondi inimmaginabili. Ogni battaglia è un tassello di un mosaico più grande, in cui devi combattere per impedire a un male antico di annientare la realtà stessa, sfruttando un sistema di combattimento che fonde attacchi a distanza con la brutalità di quelli corpo a corpo.

Sarai chiamato ad affrontare nemici nuovi e terrificanti, ognuno con abilità e punti deboli da scoprire e sfruttare. I dungeon, generati proceduralmente, sono labirinti di sorprese che offrono un’esperienza sempre diversa e ricca di emozioni.

Tuttavia, Remnant II non si limita al combattimento; uno dei suoi punti nevralgici è l’esplorazione. Indosserai i panni di un esploratore in un mondo in rovina, dove i segreti di una civiltà perduta aspettano di essere svelati. La storia che si dipana è un intreccio di misteri e rivelazioni, dove ogni scelta può influenzare il destino dell’umanità.

Remnant II è l’avventura che ogni appassionato di giochi d’azione e di combattimento strategico sogna.

Acquista uno dei souls-like migliori di sempre per soli 29,99€. Remnant II è disponibile a questo prezzo sia su PS5 che su Xbox Series X|S!