Rendi intelligenti persiane e tapparelle senza fare lavori

Hai sempre guardato con ammirazione e forse un pizzico di invidia coloro che possono contare su una smart home nella quale con la voce possono controllare l’apertura e la chiusura di persiane, tapparelle, cancelli e serrande del garage? Ora con l’interruttore intelligente Shelly Plus 2PM puoi farlo anche tu a casa tua. Su Amazon puoi trovare l’offerta per avere due interruttori Shelly Plus 2PM a soli 37,90€.

3 ragioni per scegliere l’interruttore intelligente Shelly Plus 2PM

Controllo e monitoraggio energetico avanzato

Connettività versatile e compatibilità

Sicurezza e protezione integrate

Installa, collega, automatizza: con Shelly Plus 2PM è semplicissimo

Spesso quando pensiamo a una smart home ci immaginiamo qualcosa di molto complesso che richiede lavori strutturali o, all’opposto, qualcosa di molto semplice come accendere o spegnere le lampadine di una stanza e nulla più.

In realtà l’interruttore intelligente Shelly Plus 2PM ti permette proprio di fare quel salto di qualità che tanto desideri. Per montarlo è sufficiente (dopo aver scollegato la corrente generale) aprire la scatola dove vuoi collegarlo e attaccare i morsetti dell’interruttore a quelli del dispositivo (come le tapparelle) che vuoi comandare.

Una volta collegato tutto puoi richiudere la scatola e ricollegare la corrente. A quel punto ti basta scaricare l’app Shelly Cloud sul tuo smartphone e seguire le istruzioni per connettere il dispositivo al Wi-Fi di casa e a configurare tutto il resto.

Uno degli aspetti più interessanti dell’interruttore intelligente Shelly Plus 2PM è che oltre a permetterti di aprire e chiudere tapparelle e tende e di accendere e spegnere luci e interruttori, puoi anche monitorare i consumi e ottenere funzionalità di protezione da sovraccarico così da aumentare la sicurezza dei dispositivi della tua casa.

Ideale per chi…

Desidera automatizzare e monitorare il consumo energetico di dispositivi domestici come tapparelle, tende e luci, migliorando l’efficienza energetica della propria abitazione

Cerca una soluzione domotica semplice da installare e gestire, compatibile con assistenti vocali e controllabile tramite smartphone

Necessita di un dispositivo affidabile e sicuro per il controllo di carichi elettrici fino a 16A, con funzionalità di protezione da sovraccarico

Con questa offerta su Amazon sul set di 2 interruttori intelligenti Shelly Plus 2PM, puoi rendere davvero smart la tua casa spendendo meno di 40€.