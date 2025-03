Rendi la tua casa intelligente con il kit Amazon in offerta con il 58% di sconto

Alexa, accendi la luce del giardino oppure Alexa, accendi le luci dell’ingresso alle 18. Quello che fino a pochi anni fa era fantascienza o un lusso per pochi (gli impianti di domotica costavano parecchio e richiedevano interventi strutturali importanti) oggi è un’opportunità a portata di tutti. Per la tua casa puoi approfittare delle Offerte di Primavera di Amazon per avere l’Echo Pop con una lampadina Philips Hue White a meno di 30€ e con il 58% di sconto.

3 ragioni per scegliere Echo Pop + Philips Hue White

Smart home semplificata

Audio compatto e potente

Illuminazione intelligente

Come rendere intelligente la tua casa con Amazon Echo Pop

Ogni casa smart si compone di tanti elettrodomestici e impianti tutti collegati a un’unica unità che ne controlla l’accensione, lo spegnimento e il funzionamento. Amazon Echo Pop è proprio questa unità centrale che, grazie alla connessione Wi-Fi che già hai, ti consente di controllare con la voce e da remoto tutti gli elettrodomestici dotati di connettività wireless.

Il kit che trovi ora in promozione con il 58% di sconto include sia l’Echo Pop che una lampadina LED (formato E27, le più comuni) della serie Philips Hue White. Ti basterà sostituire la lampadina di una stanza con quella Philips in dotazione, collegare l’Echo Pop alla presa di corrente e chiedere ad Alexa di accendere e spegnere quella luce, ma anche di modificarne il colore e l’intensità.

Ideale per chi…

Vuole iniziare a creare una casa smart in modo semplice e conveniente

Desidera un assistente vocale con ottima qualità audio per musica e comandi

Cerca una soluzione di illuminazione intelligente senza bisogno di hub aggiuntivi

Inoltre Echo Pop è un’assistente vocale estremamente versatile e potente con il quale puoi impostare un timer o una sveglia (come quando sei in cucina con le mani sporche e non puoi usare lo smartphone o lo smartwatch), riprodurre brani musicali e chiedere informazioni sul meteo o sulle notizie di attualità.

Questo kit, a un prezzo davvero molto basso, è ottimo per iniziare a familiarizzare con la tecnologia smart e, un passo alla volta, rendere la tua abitazione sempre più connessa e intelligente.