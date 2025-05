Reolink Atlas: nuova telecamera solare con pre-registrazione di 10s

Da oggi è disponibile su Amazon la nuova Reolink Atlas, telecamera a batteria per la videosorveglianza della casa, alimentata a energia solare e fornita con un pannello solare da 6 W. Questo permette di installarla ovunque, anche dove è difficile o impossibile portare i cavi elettrici, senza costringere a fare lavori costosi. Il collegamento e la sincronizzazione con i dispositivi sono gestiti attraverso la connettività Wi-Fi 65 a doppia banda, ma non è l’unico punto di forza in dotazione. Ordinala subito per riceverla già entro domani.

Casa al sicuro con la nuova Reolink Atlas

Tra le caratteristiche più interessanti c’è la funzione di pre-registrazione. Cattura infatti le immagini fino a 10 secondi prima che venga rilevato il movimento, preservando l’archiviazione della fase cruciale che precede un evento e assicurando che l’intera sequenza venga registrata. Ha in dotazione una batteria da 20.000 mAh molto capiente: con una carica completa assicura fino 14 giorni di attività senza interruzioni. Se si disattiva la funzione di pre-registrazione, arriva addirittura a 540 giorni. Scopri di più nella pagina dedicata.

C’è anche la tecnologia ColorX che utilizza un obiettivo con apertura ultra-ampia f/1.0 e un sensore da 1/1,8 pollici, catturando fino a quattro volte più luce rispetto alle tradizionali telecamere a infrarossi (IR). Questo consente di acquisire video 2K con colori vividi, anche in condizioni di illuminazione estremamente scarsa, riducendo problemi comuni come quelli legati ai riflessi eccessivi e al riconoscimento delle targhe, anche durante la notte.

Puoi acquistare la nuova telecamera per la videosorveglianza della casa Reolink Atlas a energia solare, con pannello e batteria di sicurezza, al prezzo di 159,99 euro. È già disponibile su Amazon, venduta dallo store ufficiale europeo del marchio e spedita dalla rete logistica dell’e-commerce.