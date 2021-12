Revolut arriva sullo store di Huawei e regala Premium

Huawei ha annunciato l'arrivo su AppGallery dell'app Revolut. Gli utenti possono dunque accedere ai loro conti anche dagli smartphone del produttore cinese, sui quali non sono installati i Google Play Services, a causa del noto ban degli Stati Uniti. Per l'occasione è possibile sfruttare l'offerta che prevede due mesi gratis per il piano Premium.

Revolut Premium gratis per due mesi con Huawei

L'azienda fintech del Regno Unito offre quattro piani tariffari: Standard, Plus, Premium e Metal. Il piano Premium è quello più popolare, in quanto offre numerosi vantaggi al costo di 7,99 euro/mese (o 82,00 euro/anno). L'offerta esclusiva per gli utenti in possesso di uno smartphone Huawei consente di risparmiare due mesi di abbonamento. È necessario inserire il numero di telefono nella pagina dedicata, scaricare l'app Revolut dal link ricevuto ed effettuare l'apertura del conto Premium. La promozione è valida solo per i nuovi clienti e scade il 31 dicembre.

Il piano Premium offre un conto con IBAN in euro, nessuna commissione per i prelievi da bancomat (fino a 400 euro/mese), carte personalizzabili, consegna gratuita della carta, assistenza prioritaria, carte virtuali usa e getta per gli acquisti online, cambio valuta senza commissioni e assicurazioni di vario tipo.

Sono ovviamente disponibili tutte le tecnologie di sicurezza sviluppate da Revolut, come il sistema anti-frode. L'app per Huawei sfrutta inoltre diversi HMS Core Kit, tra cui Safety Detect Kit, Awareness Kit e Identity Kit, per garantire la privacy e una difesa contro potenziali minacce. Siri G. Borsum, Global VP Finance Vertical Eco-Development & Partnerships del Business Consumer Group di Huawei, ha dichiarato: