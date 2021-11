Revolut, le carte personalizzate anche in Italia

Revolut ha annunciato nei giorni scorsi un forte taglio sulle commissioni applicate per chi investe in criptovalute, ma ora vuole andare anche oltre. Se la moltiplicazione dei servizi e il taglio delle fee agisce alla radice nella sostanza del prodotto, la novità odierna è invece puramente formale: arrivano in Italia le carte personalizzate.

Revolut, ecco le card personalizzate

Questione formale, ma sicuramente di impatto. Da oggi, infatti, l'Italia viene allineata a Regno Unito e Svizzera per arrivare a produrre card che possano essere fortemente identificative, tali per cui ogni singolo utente Revolut possa avere la possibilità di disegnare la propria nella massima libertà espressiva:

L'aspetto innovativo di questa nuova funzionalità è che i clienti non si limitano a caricare un'immagine esistente da utilizzare come sfondo per le carte, ma piuttosto progettano la propria carta direttamente in-app. Il design personalizzato è reso in monocromia e trasforma la carta in un pezzo unico. Gli elementi di design saranno incisi con il laser sulle carte di metallo per i clienti con un piano Revolut Metal e stampati per tutti gli altri piani: Standard, Plus e Premium. I clienti possono utilizzare questa nuova funzionalità in-app per disegnare a mano libera o aggiungere badge da una selezione, testi e persino immagini a loro scelta. È possibile cancellare il disegno o parti di esso in qualsiasi momento e ricominciare da capo. Una volta soddisfatti, verranno indirizzati a una schermata per confermare che l'immagine non viola le linee guida di Revolut.

Una carta molto personale, espressione di eleganza o di carattere, fortemente identificativa e da poter allineare al proprio essere ed al proprio stile. Il tutto con una spesa di appena 2,99 euro, sulla quale Revolut non va certo a creare lucro, ma che servono a coprire appena i costi di questo simpatico esercizio di stile.

Per molti versi è come scegliere lo stile del proprio portafoglio: le nuove Carte Personalizzate di Revolutsaranno il biglietto da visita che si sfoggia ogni qualvolta si procederà con un pagamento. “Con un aggiornamento a Metal“, aggiunge Revolut, “i clienti riceveranno un'esclusiva carta di metallo da 18g realizzata con un unico foglio di acciaio rinforzato, disponibile in lavanda, oro, rosa, argento, grigio siderale e nero“.