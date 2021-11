Revolut, -33% sulle commissioni per le criptovalute

Da oggi acquistare criptovalute tramite Revolut costerà di meno. La novità abbraccia l'Italia proprio a partire da questi minuti, promettendo addirittura uno sconto sulle commissioni del 33% per fare di Revolut uno strumento sempre più centrale in questo tipo di investimenti.

L'annuncio arriva dal gruppo con tanto di occhiolino nei confronti degli utenti italiani: commissioni ridotte significa maggior possibilità di operazioni ripetute e maggior semplicità nella gestione del proprio portafoglio. Costi striminziti, soprattutto, che possono quindi fare la differenza quando in ballo ci sono piccole cifre per iniziare ad assaggiare il gusto del mondo delle criptovalute.

Revolut affonda le commissioni in Italia

Spiega Revolut:

La funzionalità crypto di Revolut consente ai clienti di investire a partire da solo 1 Euro. È possibile acquistare, vendere e trasferire criptovalute agli amici su Revolut proprio come qualsiasi altra valuta. I clienti possono impostare avvisi sui prezzi e tenere traccia delle fluttuazioni in tempo reale grazie a delle utili notifiche. I clienti possono anche automatizzare il proprio trading attraverso il blocco e il limite degli ordini, gli acquisti ricorrenti, il cashback in criptovaluta e l’arrotondamento dei pagamenti mettendo da parte i resti in crypto.

Più nello specifico, le commissioni crypto applicate variano in base ai diversi piani Revolut (qui il quadro complessivo): dallo 0,99% per i clienti Metal all'1,99% o 0,99 Euro (a seconda di quale è maggiore) per i clienti Standard e Plus.

Revolut, che offre un'ampia gamma di prodotti finanziari attraverso la sua superapp, vede le criptovalute come una funzionalità sempre più popolare e molto apprezzata in Italia, con clienti in crescita di quasi il 50% nell'ultimo anno. Revolut è sempre alla ricerca di nuove migliorie ai suoi prodotti e ha deciso di testare in Italia la diminuzione delle commissioni sulle criptovalute per soddisfare la domanda dei clienti e offrire una funzionalità più conveniente, in linea con il suo obiettivo di aiutare le persone a gestire il denaro al meglio.

Ethereum vola verso i massimi, Bitcoin sta prendendo la rincorsa verso un nuovo affondo al record annuale: il momento potrebbe essere propizio e Revolut è pronto a tendere la mano ai risparmiatori italiani che stanno valutando il modo migliore per muoversi ora.