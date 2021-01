Ricaricare di giorno conviene, wireless è meglio

Diciamolo: l’USB Type-C ha già notevolmente ridotto il fastidio di dover mettere in carica lo smartphone, perché almeno non c’è più l’impiccio di dover inserire il connettore nel verso giusto. Tuttavia c’è qualcosa di ben più semplice e intuitivo da poter provare, poiché l’unica preoccupazione sta nell’appoggiare lo smartphone sul giusto supporto: si tratta della ricarica wireless, senza connettori. Uno sconto in queste ore mette a disposizione la piastra del caricatore wireless ESR per soli 14,44 euro: questo vale (solo per poche ore) la semplicità di un’operazione ripetuta quotidianamente per la piena salute della propria batteria.

Con il moltiplicarsi delle case che a disposizione hanno un impianto fotovoltaico, avere in casa a disposizione un caricatore wireless che tramite semplice appoggio possa ripristinare l’autonomia del proprio device significa evitare ricariche notturne, avendo così un cospicuo risparmio di lungo periodo. Un comportamento virtuoso nei confronti dell’ambiente, insomma, ma anche una quotidiana comodità spicciola ed uno strutturale taglio dei costi che può arrivare fino a qualche decina di euro annue per ogni singolo smartphone in uso.

ESR, ricarica wireless veloce

Il caricatore ESR ha le caratteristiche fisiche tipiche dei caricatori wireless: una piastra circolare di appoggio, il cavo di collegamento alla rete elettrica e nulla più. Il produttore garantisce piena compatibilità con i vari brand, anche con modelli di alta gamma, predisponendo la carica in base alle differenti possibilità.

Il caricatore arriva infatti a 15W con modelli LG come V50, V40 e simili; 10W per Samsung S20, Note 20 e inferiori; 7,5W per iPhone; 5W per altri modelli con ricarica di tipo Qi. La soluzione è ideale anche per l’ufficio, ove lo smartphone può rimanere in carica per svariate ore evitando in seguito la necessità di una ricarica notturna.

Trattandosi di una offerta lampo, il prezzo di 14,44 euro (scontato quindi del 15%) durerà soltanto poche ore.

