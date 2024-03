Richiedi un prestito di oltre 50.000 euro online in meno di tre minuti con Younited Credit

Younited Credit è un istituto di credito francese che vanta un’esperienza nel settore di oltre dieci anni. Si distingue rispetto agli altri servizi analoghi per la semplicità nel richiedere il prestito, la velocità e la trasparenza del finanziamento. Chi si rivolge a Younited, infatti, ottiene un prestito a tasso fisso e rate costanti.

Con un prestito personale è possibile far fronte a una spesa imprevista qualora ci si trovi in difficoltà economiche, oppure avviare un nuovo progetto a cui si sta lavorando da tempo. Tutto questo evitando la trafila burocratica del passato, dal momento che per la richiesta bastano meno di tre minuti.

Come richiedere un prestito di oltre 50.000 euro online con Younited in meno di tre minuti

Collegati alla pagina dedicata al servizio concesso da Younited Credit disponibile a questo indirizzo. Dopodiché fai clic su Scegli il progetto e dal menu a tendina che si apre seleziona il tipo di progetto per cui stai richiedendo il prestito. Subito dopo seleziona l’importo che vuoi ottenere, quindi premi sul pulsante Richiedi subito per andare avanti.

Il passaggio successivo richiede l’inserimento dell’indirizzo e-mail e l’aggiunta di un segno di spunta accanto alla voce Autorizzo Younited al trattamento dei miei dati personali per tutte le seguenti finalità, dopodiché fai clic sul pulsante Richiedi fattibilità.

Per ottenerla subito, oltre all’indirizzo e-mail fornisci anche il codice fiscale e il tuo impiego.

Fatto questo, riceverai una prima risposta immediata con un preventivo gratuito e senza impegno, per ottenere invece l’esito definitivo della pratica occorre aspettare 24 ore.