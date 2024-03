Richiedi un prestito personale online semplice e veloce in 3 minuti con Younited Credit

La richiesta di un prestito personale non prevede più la raccolta di una documentazione immane e l’attesa davanti a un istituto di credito. Oggi le cose sono un po’ più semplici, l’importante però è affidarsi a una società finanziaria affidabile.

Come ad esempio Younited Credit, istituto di credito francese, che mette a disposizione di tutti sul proprio sito web un form con cui richiedere un prestito personale online in meno di tre minuti. Tutto quello che occorre è un indirizzo e-mail, il numero di cellulare e un documento di riconoscimento in corso di validità.

Come richiedere un prestito personale online con Younited Credit

Younited Credit consente di ottenere un finanziamento di oltre 50.000 euro, selezionando uno dei progetti disponibili, tra cui la ristrutturazione della casa, l’acquisto di un’automobile, l’organizzazione di una vacanza, ecc.

Si differenzia dagli istituti per la semplicità con cui è possibile richiedere un prestito tramite la sua piattaforma, per la natura dei prestiti (a tasso fisso e rate costanti, senza costi nascosti né sorprese), e la velocità del servizio: gli utenti riceveranno subito la prima risposta, mentre per l’esito dovranno attendere appena 24 ore.

Nel dettaglio, per richiedere un prestito personale con Younited è sufficiente:

collegarsi alla pagina dedicata alla richiesto del prestito;

selezionare il tipo di progetto e l’importo desiderato;

premere sul pulsante Richiedi subito ;

; inserire l’indirizzo e-mail;

accettare l’informativa della privacy;

premere sul pulsante Richiedi fattibilità ;

; aggiungere il codice fiscale e il tipo di impiego per ottenere subito la fattibilità.

La risposta alla domanda di prestito è immediata, mentre per l’esito finale occorre attendere 24 ore dall’invio della richiesta.