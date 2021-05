e-krona, una CBDC per la Svezia: Riksbank con Handelsbanken

La Svezia si aggiunge all'elenco dei paesi che stanno valutando l'introduzione di una Central Bank Digital Currency. La conferma arriva direttamente da Riksbank (Sveriges Riksbank), la banca centrale di Stoccolma, con riferimento a una collaborazione siglata con Handelsbanken, una delle banche più importanti dei paesi nordici.

Per Handelsbanken, il progetto costituisce l'opportunità di prendere parte alla nascita di una delle prime monete digitali emessa da una banca centrale e messa a disposizione del pubblico.

Riksbank e Handelsbanken per e-krona, la CBDC svedese

Già sottoposta a una prima fase di test e simulazione, è ora destinata a muovere i primi passi verso un utilizzo reale, per la gestione di transazioni e pagamenti. Non sarà comunque cosa immediata: secondo il governatore Stefan Ingves ci vorranno fino a cinque anni prima di poter giungere a una fruizione su larga scala. Ecco quanto si legge nel nuovo comunicato ufficiale in merito all'iniziativa.

Il progetto pilota di e-krona sta passando dall'avere solo partecipanti a una simulazione alla cooperazione con realtà esterne all'ambiente di test.

Tra gli altri stati che già si sono mossi o si stanno muovendo nella stessa direzione ci sono la Cina, le Bahamas e il Regno Unito, quest'ultimo con il progetto denominato Britcoin (da non confondere con Bitcoin).