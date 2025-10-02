Rilevatore gas e monossido: salvavita in offerta a 20 euro

Ti segnaliamo l’offerta a tempo su Amazon che propone questo rilevatore di gas e monossido di carbonio a un prezzo molto conveniente. È in sconto del 44% rispetto al listino ufficiale. Utilizzarlo è molto semplice: basta inserirlo in una spina, non serve altro, entra subito in funzione.

L’offerta a tempo di Amazon per il rilevatore di gas e monossido

È in grado di rilevare la presenza nell’aria di gas pericolosi come metano, propano, butano ed etano, in caso di perdite o anomalie degli impianti, oltre al CO. Impiega sensori basati su reazioni elettrochimiche e semiconduttori per un monitoraggio preciso e costante (lo effettua ogni due secondi) con validità fino a cinque anni. Sulla parte frontale ha un display LCD da 2,1 pollici a colori che mostra tutti i valori misurati, permettendo di selezionare tra °C e °F per la temperatura. Inoltre, è certificato per la conformità agli standard europei EN 50291 e EN 50194. Dai un’occhiata alla scheda del prodotto per saperne di più.

Grazie allo sconto del 44% sul listino puoi acquistare il rilevatore di gas e monossido di carbonio al prezzo finale di soli 20,53 euro. È il minimo storico da quando è comparso nel catalogo dell’e-commerce. Non sappiamo fino a quando rimarrà online, trattandosi di un’offerta a tempo che potrebbe scadere o andare sold out in fretta.

Con l’abbonamento Prime hai diritto anche alla consegna gratuita, assicurata entro pochi giorni. La disponibilità è immediata, la vendita è gestita dallo store ufficiale del marchio (Gedsffati) e la spedizione è a carico di Amazon.