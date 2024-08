Si può rimuovere l'acqua dallo smartphone con il suono?

Da oltre 4 anni è disponibile su YouTube un video molto particolare con oltre 45 milioni di visualizzazioni. In realtà è solo una sequenza di animazioni che dura 2 minuti e 6 secondi. Ogni giorno ci sono commenti di ringraziamento all’autore (non è possibile verificare la loro autenticità) perché il suono associato al video permetterebbe di rimuovere l’acqua dagli altoparlanti dello smartphone.

Un suono può rimuovere l’acqua?

Molti utenti non riescono a staccarsi dallo smartphone. Lo usano in qualsiasi situazione, anche quando sono nella vasca da bagno o sotto la doccia. Le tecniche più “originali” per rimuovere l’acqua o l’umidità da uno smartphone prevedono l’uso dell’asciugacapelli o del riso. A giudicare dai commenti sembra che la soluzione migliore sia avviare la riproduzione del video dal titolo “Sound To Remove Water From Phone Speaker ( GUARANTEED )“.

The Verge ha chiesto ad alcuni esperti se esistono basi scientifiche all’uso di un suono a bassa frequenza. Eric Freeman, ricercatore di Bose, ha dichiarato che la riproduzione di questi suoni causa una maggiore vibrazione degli altoparlanti e quindi un maggiore spostamento d’aria che può spingere fuori le gocce d’acqua.

Apple Watch sfrutta una simile soluzione, ma non è certo che funzioni anche con gli smartphone. Gli esperti di iFixit hanno quindi effettuato un test immergendo quattro dispositivi (iPhone 13, Pixel 7 Pro, Pixel 3 e Nokia 7.1) nell’acqua per un minuto. È stata quindi avviata la riproduzione del video. Solo il Pixel 7 Pro è risultato asciutto dopo un giorno, mentre Pixel 3 e iPhone 13 solo parzialmente. Il Nokia 7.1 è rimasto bagnato.

Il “trucco” del video è quindi efficace in determinati casi. Dipende dalla potenza degli altoparlanti e dalla qualità costruttiva. Uno smartphone ha molti più punti di ingresso per l’acqua (griglie degli altoparlanti, porta USB, slot della SIM card, pulsanti) rispetto ad uno smartwatch. Quindi è meglio non usare lo smartphone sotto la doccia o nella vasca da bagno.