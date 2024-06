Rimuovi i tuoi dati personali dal web con Incogni (nuova offerta)

Rimuovere i propri dati personali dal web è l’azione più efficace per liberarsi dalle telefonate dei call center e dai messaggi spam che si ricevono a tutte le ore del giorno. Purtroppo però, chi ci ha provato in passato lo sa, la rimozione delle informazioni personali da Internet non è affatto semplice. A questo proposito segnaliamo la nuova offerta che riguarda Incogni, lo strumento migliore per eliminare in maniera definitiva i propri dati sensibili: in queste ore è in promo a metà prezzo, sono infatti sufficienti 5,99 euro al mese invece di 11,98 euro per attivarlo.

Come rimuovere i dati personali dal web con Incogni

Pur trattandosi di un tema molto complicato, il funzionamento di Incogni è piuttosto semplice e alla portata di tutti. Una volta completata l’iscrizione al servizio, occorre specificare i dati che si vogliono rimuovere dal web; dopodiché Incogni consulterà il suo ampio elenco di data broker (nati per vendere i dati personali degli utenti ad aziende di terze parti) richiedendo a ciascuno di loro l’eliminazione dei dati personali.

Uno dei vantaggi più significativi di Incogni è che la sua azione non si interrompe alla prima richiesta, ma prosegue anche dopo l’effettiva cancellazione dei dati, avendo come obiettivo di verificare che i data broker non si reimpossessino una seconda o terza volta delle informazioni personali. Inoltre, in caso di risposta negativa, Incogni si mette in contatto in automatico con le società che si occupano di difendere il diritto alla privacy dei consumatori, ottenendo in questo modo quanto richiesto dai suoi utenti.

Il piano di un anno di Incogni è in offerta a 5,99 euro al mese per dodici mesi anziché 11,98 euro, grazie al maxi sconto del 50%. E qualora il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, è possibile richiedere il rimborso gratuito entro 30 giorni dalla data di acquisto.