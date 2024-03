Ring Battery Video Doorbell Pro arriva in Italia

Proprio nei giorni della Festa delle Offerte di Primavera, Amazon ha annunciato il debutto in Italia del nuovo Ring Battery Video Doorbell Pro. Si tratta del videocitofono intelligente alimentato a batteria, il più avanzato tra i modelli proposti dal marchio. È già disponibile per l’acquisto sull’e-commerce.

Le caratteristiche di Ring Battery Video Doorbell Pro

Funziona in modalità wireless, connettendosi alla rete Wi-Fi di casa (la velocità richiesta è di soli 2 Mbps). È dotato di rilevazione del movimento 3D e della visione notturna a colori per mantenere sempre sotto controllo ciò che accade davanti all’ingresso dell’abitazione. L’ottica in dotazione è in grado di riprendere video con inquadratura a figura intera. La risoluzione è 1536p. Per altri dettagli rimandiamo alla scheda del prodotto.

Tra le altre funzionalità integrate vale la pena segnalare la mappa con vista dall’alto per capire con precisione da che punto e quando è iniziato un movimento (maggiori informazioni sono riportate nella descrizione completa), le notifiche in tempo reale sullo smartphone che avvisano ad esempio quando è consegnato un pacco, il sistema di comunicazione audio bidirezionale per interagire con i visitatori e la piena compatibilità con Alexa.

Come si può intuire già dal nome, uno dei maggiori punti di forza è legato all’impiego dell’alimentazione a batteria ricaricabile. In questo modo, l’installazione richiede pochi minuti ed è alla portata di tutti. Supporta inoltre il piano Ring Protect (opzionale, attivabile con i primi 30 giorni di prova a costo zero) per caratteristiche extra come la registrazione video, l’acquisizione di istantanee periodiche e l’Advanced Pre-Roll.

Puoi effettuare subito l’ordine di Ring Battery Video Doorbell Pro al prezzo di 229,99 euro. Amazon garantisce la disponibilità immediata e la spedizione gratuita con la consegna assicurata entro pochi giorni.