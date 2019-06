Ring Door View Cam, lo spioncino diventa smart

L’evoluzione dello spioncino e del videocitofono, secondo Amazon: il nuovo Ring Door View Cam integra una camera in alta risoluzione per vedere in tempo reale chi c’è alla porta e un sistema audio bidirezionale per la comunicazione anche dalla distanza. Il tutto, ovviamente, controllabile da un’applicazione installata su smartphone così come da smart speaker o smart display. È già in vendita anche in Italia al prezzo di 199 euro.

Ring Door View Cam

Il dispositivo è in grado di acquisire immagini con risoluzione 1080p e di trasmetterle sul dispositivo dell’utente in tempo reale, sfruttando la connessione WiFi domestica. Inclusi nella confezione tutti gli strumenti necessari per sostituire lo spioncino già presente sulla porta: Amazon assicura che il processo di installazione è rapido e non richiede alcun tipo di cablaggio né foratura. Così l’operazione viene descritta sulla pagina ufficiale del prodotto.

Dovrai semplicemente svitare e rimuovere dalla porta lo spioncino utilizzando lo strumento in dotazione. Quindi, posiziona il dispositivo con la videocamera sulla parte esterna della porta e collegalo con la parte posteriore all’interno della porta. Una volta posizionato, inserisci la batteria ricaricabile e rimetti il coperchio nella parte posteriore.

Garantita la piena compatibilità con l’assistente virtuale Alexa e con l’intera famiglia di dispositivi Echo: gli alert possono essere riprodotti dagli smart speaker e il flusso video mostrato sugli smart display della linea.

Tra le funzionalità offerte anche una tecnologia che rileva il movimento con possibilità di personalizzazione per quanto concerne la sensibilità, così da essere allertati solo da eventi che effettivamente richiedono attenzione. Lo stesso vale per il sensore che identifica quando qualcuno bussa alla porta.

Inclusa nel prezzo la protezione antifurto: se Door View Cam viene rubato, Amazon lo sostituisce senza alcuna spesa aggiuntiva per l’utente.

Ring Door Cam View può essere installato su porte con spessore compreso fra 31 e 55 mm e con diametro dello spioncino da 12 a 14 mm. L’alimentazione avviene tramite batteria ricaricabile e rimovibile.

Va sottolineato che per abilitare la registrazione video sul nuovo spioncino Door View Cam è necessario disporre di un abbonamento al servizio Ring Protect: il prezzo è fissato in 3 euro ogni mese e dà diritto al salvataggio delle registrazioni sul cloud per 30 giorni. L’utente ha comunque modo di testarne le caratteristiche prima di mettere mano al portafogli sfruttando il mese di prova gratuito.