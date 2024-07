Ring Indoor Camera+eero 6 a METÀ PREZZO: -50% su Amazon

Il forte sconto di Amazon che permette oggi di acquistare la seconda generazione di Ring Indoor Camera e il router eero 6, insieme a un prezzo davvero conveniente, è un ottimo affare per chi vuol mettere al sicuro la propria casa e migliorare le prestazioni della connettività wireless. A conti fatti, l’e-commerce ha tagliato la metà della spesa. Passiamo in rassegna i punti di forza dei due prodotti.

Sconto 50% sul bundle Amazon con Ring Indoor Camera ed eero 6

Partiamo dalla telecamera di sorveglianza. Può essere installata in tutti gli ambienti interni ed è caratterizzata da un design discreto, come visibile nell’immagine qui sotto. Ha in dotazione un sensore 1080p per l’acquisizione di immagini di alta qualità, la Live View per controllarla in tempo reale anche da remoto e la rilevazione del movimento con avvisi tempestivi sullo smartphone. Dai uno sguardo alla descrizione completa per saperne di più.

Il router offre invece il supporto alla tecnologia Wi-Fi 6, garantisce una copertura fino a 140 metri quadrati e può gestire la connessione simultanea di oltre 75 dispositivi, senza cali nelle prestazioni. Fai un salto sulla pagina dedicata alla promozione per tutti gli altri dettagli a proposito dei due dispositivi.

Per capire quanto l’offerta sia conveniente, è sufficiente pensare che, acquistati in modo separato, i due prodotti costano da listino rispettivamente 59,99 euro e 119,99 euro. A conti fatti, è uno sconto del 50% che rende l’offerta davvero imperdibile.

Se effettui l’ordine adesso, riceverà il bundle direttamente a casa con la consegna gratuita già entro un paio di giorni. Vendita e spedizione sono gestite da Amazon.