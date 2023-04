Ring Intercom di Amazon è già in vendita (e in sconto del 62%)

Al debutto oggi la novità che Amazon definisce come il citofono migliorato: è Ring Intercom, proposto al lancio con uno sconto del 62% sul prezzo di listino. Permette di parlare con i visitatori e aprire la porta d’ingresso dell’edificio ovunque ci si trovi, anche da remoto, comodamente attraverso un’applicazione su smartphone. Inoltre, invia notifiche istantanee al telefono quando qualcuno suona.

Novità Amazon: Ring Intercom, il citofono migliorato

Grazie al sistema di comunicazione audio bidirezionale, è possibile parlare con chi ha suonato attraverso lo smartphone e il tablet. Permette inoltre di definire una Chiave Ospite, anche temporanea, così da consentire l’accesso ad amici e parenti. È ovviamente compatibile con Alexa e con tutti i dispositivi della linea Echo. Infine, è prevista la possibilità di abilitare un’apertura automatica per gli autisti delle consegne Amazon, in modo che possano lasciare i pacchi spediti anche se non si è in casa. Ulteriori informazioni sono consultabili nella scheda del prodotto.

La compatibilità di Ring Intercom è garantita per molti marchi di citofoni: per verificarla è possibile seguire le istruzioni riportate nella descrizione completa. Per quanto riguarda il processo di installazione, è semplice, veloce e alla portata di tutti (strisce adesive e viti sono in dotazione). Non è richiesta alcuna modifica funzionale al sistema di citofonia condiviso dell’edificio.

Appena lanciato, Ring Intercom può già essere tuo approfittando di uno sconto del 62% al prezzo finale di soli 49,99 euro invece di 129,99 euro come da listino. In vendita anche i bundle con una batteria aggiuntiva o con batteria aggiuntiva e stazione di ricarica.

La disponibilità è immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito, il citofono migliorato di Amazon sarà a casa tua già domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.