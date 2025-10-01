Ring Intercom mai così conveniente: oggi a -64% su Amazon

È al suo prezzo minimo storico da quando è stato lanciato: Ring Intercom è protagonista oggi su Amazon con uno sconto del 64% rispetto al listino ufficiale. Non servono coupon né codici promozionali, il taglio della spesa è automatico. Si tratta del dispositivo rende il citofono smart, aggiungendo funzionalità come il supporto ad Alexa e la possibilità di aprire la porta o il cancello da remoto.

Prezzo minimo storico per Ring Intercom

Invia notifiche in tempo reale quando un visitatore suona, permettendo inoltre di comunicazione grazie all’audio bidirezionale integrato. L’installazione è semplice e non richiede forature né modifiche all’impianto: basta collegarlo al sistema esistente e utilizzare le strisce autoadesive incluse nella confezione. Tra le altre caratteristiche ci sono le chiavi virtuali da condividere per l’accesso degli ospiti di fiducia e che è possibile revocare in qualsiasi momento, utili anche per le consegne sicure dei corrieri autorizzati. Per maggiori informazioni e per verificare se il tuo citofono è compatibile visita la pagina dedicata.

Invece di pagarlo 99,99 euro come da listino ufficiale, oggi puoi acquistare Ring Intercom al prezzo stracciato di soli 35,99 euro. Come scritto in apertura, è il minimo storico da quando è disponibile, merito del 64% di sconto proposto oggi dall’e-commerce.

Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon con la consegna gratis assicurata già entro domani (agli abbonati Prime) se lo ordini adesso. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla nostra recensione, l’abbiamo pubblicata su queste pagine al lancio del prodotto, dopo averlo installato in casa e in seguito a un test approfondito.