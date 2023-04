Ring Intercom: ultimi giorni per comprarlo in sconto

Il più recente dispositivo presentato da Amazon per la smart home è Ring Intercom, pensato per rendere smart il citofono tradizionale. Compatibile con Alexa e controllabile da remoto mediante applicazione mobile (per parlare in tempo reale con chi suona, aprire e gestire gli accessi), è disponibile in sconto del 62% rispetto al prezzo di listino, ma ancora solo per pochi giorni: l’offerta di lancio sta infatti per terminare.

Il citofono, secondo Amazon: l’offerta su Ring Intercom

C’è tempo solo fino a giovedì 27 aprile per acquistarlo con una spesa davvero contenuta, garantendosi così la possibilità di controllare l’ingresso della propria abitazione ovunque ci si trovi, anche lontani da casa. Tra le funzionalità integrate, anche quella che permette di creare chiavi virtuali e temporanee da inviare ad amici, parenti e ospiti oltre a consentire ai corrieri di lasciare i pacchi al sicuro quando si è via.

Il processo di installazione è semplice e alla portata di tutti, grazie alle istruzioni fornite e agli strumenti in dotazione. Per verificare la compatibilità con il proprio citofono è sufficiente rispondere ad alcune domande attraverso l’apposito specchietto presente nella scheda del prodotto.

Ecco dunque le offerte in corso, ancora per pochi giorni, che in questo momento permettono di acquistarlo a prezzo fortemente ridotto, anche in bundle con gli accessori ufficiali.

Se vuoi conoscere tutti i dettagli sul dispositivo, ti invitiamo a leggere l’approfondimento pubblicato su queste pagine in seguito alla sua presentazione in Italia riservata alla stampa.

