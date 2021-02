Ring Video Doorbell Pro 2: specifiche e prezzo

Ring ha annunciato il Video Doorbell Pro 2, il nuovo campanello smart che sostituisce il precedente modello, rispetto al quale ci sono diversi miglioramenti, tra cui un campo visivo più ampio, una maggiore risoluzione video e soprattutto due funzionalità che sfrutta sensori radar per rilevare i movimenti delle persone. Può essere già ordinato su Amazon, ma le spedizioni inizieranno il 31 marzo.

Video Doorbell Pro 2: 3D Motion Detection e Bird’s Eye View

Il nuovo campanello smart possiede lo stesso design del modello precedente, ma è leggermente più grande (pochi millimetri). Nella confezione è presente solo una mascherina di colore nickel satinato, ma gli utenti riceveranno un codice per richiedere un’altra mascherina, dopo aver completato la configurazione con l’app Ring (in totale sono disponibili 16 colori).

Il Video Doorbell Pro 2 integra una nuova fotocamera con lenti fish-eye che cattura immagini quadrate (1536×1536 pixel). Grazie al campo visivo di 150 gradi in orizzontale e verticale, la persona viene inquadrata a figura intera. Non manca ovviamente la visione notturna a colori. Ring ha inoltre aggiunto nuovi microfoni che riducono la distorsione e rendono più chiaro l’audio.

Il campanello smart integra anche sensori radar per la rilevazione 3D del movimento e la vista a volo di uccello. Si tratta di funzionalità che forniscono informazioni più precise sulla posizione delle persone in arrivo. Il 3D Motion Detection consente di impostare una soglia entro la quale attivare la rilevazione del movimento. Ciò evita l’attivazione indesiderata se viene rilevato un oggetto più distante, in quanto i sensori radar “vedono” fino a 9 metri circa.

La funzionalità Bird’s Eye View sfrutta il 3D Motion Detection per creare una mappa aerea del percorso (indicato con una serie di punti) seguito da una persona. L’utente può quindi vedere se il visitatore ha seguito una linea retta verso la porta di ingresso oppure se è andato in giro a curiosare.

Il Video Doorbell Pro 2 offre tutte le funzionalità del modello precedente, incluse quelle più recenti per Alexa. Il campanello può essere ordinato su Amazon al prezzo di 249,00 euro.