Ripetitore Wi-Fi 300 Mbps con doppia antenna in super offerta

Volete estendere la vostra connessione Wi-Fi domestica o dell’ufficio affinché possa raggiungere tutti i punti senza alcun problema, ma non avete intenzione di spendere grosse cifre? Vi basta acquistare un ripetitore con funzione di extender, ma la scelta potrebbe essere molto confusionaria. Non vi preoccupate, oggi vi proponiamo una offerta lampo interessante proposta su Amazon a soli 16,99€.

Ripetitore Wi-Fi JOOWIN in sconto su Amazon

Stiamo parlando del ripetitore a presa della JOOWIN utile ad estendere la copertura della rete Wi-Fi e ottimizzare la potenza del segnale di una rete wireless esistente per eliminare le zone morte. Basterà inserire il range extender in una presa di corrente e procedere alla semplice configurazione e grazie alla velocità wireless fino a 300 Mbps potrete godervi streaming HD senza lag e chiamate voip fluide.

Il dispositivo è dotato di due antenne esterne per prestazioni migliori e le dimensioni miniaturizzate ne facilitano il posizionamento e la trasportabilità. Il range extender WiFi della JOOWIN funziona con la maggior parte dei router, modem e access point IEEE802.11b / g / n a 2,4 GHz. Inoltre può funzionare in tre modi differenti: modalità ripetitore (riceve e trasmette il segnale wireless esistente per estendere la copertura Wi-Fi), modalità router (crea una rete wireless privata istantanea e consente a più dispositivi di condividerla) e modalità punto di accesso (trasforma la rete cablata esistente in una rete wireless).

Tutto questo può essere acquistao al prezzo di 16,99 euro invece di 19,99 euro, ma affrettatevi l’offerta dura solo poche ore!