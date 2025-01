RISPARMIA 300€ su Pixel 9 Pro: è al suo MINIMO STORICO

Su Amazon trovi lo sconto di 300 euro che taglia il prezzo di Pixel 9 Pro, lo smartphone di ultima generazione del catalogo Google. È un’ottima occasione per allungare le mani sul modello che unisce prestazioni da top di gamma e design compatto. Non manca nemmeno il supporto nativo all’intelligenza artificiale di Gemini. Oggi è al suo minimo storico da quando è in venduta.

Pixel 9 Pro in forte sconto: lo smartphone di Google

Il sistema operativo è ovviamente Android con almeno 7 anni di aggiornamenti garantiti della piattaforma, per la sicurezza e di Pixel Drop con le nuove funzionalità. Di seguito le specifiche tecniche in dotazione. Per saperne di più dai uno sguardo alla scheda del telefono.

Display Super Acta da 6,3 pollici (2856×1280 pixel, 120 Hz);

processore Tensor G4 con coprocessore di sicurezza Titan M2;

16 GB di RAM e 128 GB di memoria interna;

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e AI;

selfie camera frontale da 42 MP con messa a fuoco automatica;

supporto Dual SIM, connettività 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3;

GPS, NFC, tecnologia Cast e lettore di impronte digitali;

batteria da 4.700 mAh con ricarica rapida e wireless.

Al prezzo finale di 799 euro (invece di 1.099 euro come da listino), lo smartphone Google Pixel 9 Pro è un ottimo affare. Lo sconto di 300 euro è applicato in automatico. Puoi scegliere la colorazione che preferisci tra Grigio verde e Grigio creta, la spesa non cambia.

Verifica le tempistiche della consegna gratuita nella scheda del prodotto. Sia la vendita che la spedizione sono gestite da Amazon, senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità.