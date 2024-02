Risparmia fino al 30% sulla polizza auto con UnipolSai

Se sei alla ricerca di una nuova compagnia assicurativa per risparmiare sulla tua polizza auto, ti segnaliamo la nuova promozione online di UnipolSai, grazie alla quale è possibile risparmiare fino al 30%. Per ottenerlo è sufficiente che ti colleghi a questa pagina e completi il preventivo inserendo i dati richiesti.

La promo di UnipolSai include inoltre 1 anno gratis di canone UnipolMove, il dispositivo di telepedaggio alternativo che ti consente di pagare il pedaggio autostradale come avviene oggi con Telepass.

Come risparmiare fino al 30% sulla polizza auto con UnipolSai

Per ottenere fino al 30% di sconto sulla prossima polizza auto, vai sulla pagina dedicata alla promozione di UnipolSai e calcola il preventivo compilando il form. I dati richiesti sono il numero di targa, la data di nascita, un indirizzo e-mail valido e il numero di cellulare.

Oltre allo sconto del 30%, un altro vantaggio proposto dall’offerta in corso è la possibilità di dilazionare la spesa in 12 mesi. Le rate sono a interessi zero, ciò significa che non ci sono costi aggiuntivi per gli automobilisti che scelgono di rateizzare la loro polizza per un intero anno.

Un ulteriore vantaggio esclusivo incluso nella promo è 1 anno gratuito di canone UnipolMove, il sistema di telepedaggio alternativo a Telepass. Al termine dei primi 12 mesi gratuiti, il costo di UnipolMove sarà di 1 euro al mese, inferiore dunque a quanto richiesto dalla concorrenza.

Il calcolo del preventivo della polizza auto UnipolSai è disponibile su questa pagina. Lo sconto massimo che è possibile ottenere è fino al 30%, con l’aggiunta del pagamento dilazionato in 12 rate a interessi zero e 1 anno di canone gratuito di UnipolMove.

