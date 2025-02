Risparmia il 73% sul robot aspirapolvere Lefant N1R: eccolo

Non potevamo non segnalare l’offerta a tempo su Lefant N1R che propone lo sconto del 73% rispetto al listino. È l’affare di Amazon che porta il robot aspirapolvere intelligente al prezzo di 109 euro, una spesa davvero irrisoria, considerando le sue caratteristiche e quanto tempo ti farà risparmiare ogni giorno. Ha un diametro pari a soli 28 centimetri così da poter passare ovunque, è silenzioso durante il funzionamento e non richiede alcuna connessione.

Prezzo crollato per il robot aspirapolvere Lefant N1R

La batteria interna gli consente di lavorare a lungo prima di dover tornare alla base per la ricarica, con un’autonomia fino a 165 minuti. Ha in dotazione un motore da 4.500 Pa per rimuovere lo sporco dal pavimento in modo efficace: dalla normale polvere ai capelli, fino ai peli di animali e altri detriti. Inoltre, è possibile impostarlo su 4 modalità di pulizia, a seconda delle proprie esigenze: Zig-zag, Casuale, Bordo oppure Spot. Ha in dotazione un telecomando semplice e intuitivo da utilizzare. Scopri di più nella pagina del prodotto.

Lo sconto del 73% disponibile in questo momento ti permette di acquistare il robot aspirapolvere Lefant N1R al prezzo di soli 109 euro. Trattandosi di un’offerta a tempo, se sei interessato ti consigliamo di approfittarne subito, mettendolo nel carrello e completando l’ordine prima di un eventuale sold out.

È venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon con la consegna gratuita prevista entro pochi giorni se lo ordini adesso. Il voto medio assegnato da chi lo ha già messo alla prova in casa propria è molto alto: 4,3/5 su oltre 4.400 recensioni pubblicate.