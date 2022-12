Risparmiare con una VPN? 4 occasioni in cui è possibile

Che le VPN siano strumenti ottimi a livello di privacy e sicurezza online è ormai ben noto.

Riflettendo un po’ sul loro funzionamento però, esistono alcune occasioni in cui si permettono anche di evitare spreco di denaro. Come è possibile dunque risparmiare con una VPN?

In realtà esistono diversi contesti dove questo servizio non solo si ripaga del costo, ma si rivela anche ottimo economicamente. L’esempio più lampante è l’utilizzo di una VPN nel contesto dello streaming, a patto di lavorare con NordVPN o un’altra VPN ad alte prestazioni.

Le limitazioni territoriali infatti, spesso non rendono accessibili alcuni contenuti in chiaro entro determinate aree. Assumendo un indirizzo IP estero invece, è possibile evitare questi blocchi in maniera del tutto legale.

Non solo streaming: ecco come risparmiare con una VPN

Il secondo vantaggio è legato ai costi dei biglietti aerei. A seconda dell’indirizzo IP da cui si effettua la richiesta, è possibile ridurre drasticamente il costo degli stessi.

Un vantaggio non da poco per chi viaggia molto ma non solo: sui tratti più costosi, basta il risparmio di un semplice viaggio per ripagarsi interamente un anno o più di servizi VPN.

Un terzo vantaggio è quello legato ad altri servizi disponibili online che funzionano con la stessa logica dei biglietti aerei. Un servizio su tutti, per esempio, è YouTube Premium, il cui costo può essere abbattuto facendo un abbonamento da un altro paese.

Infine, va tenuto conto dei potenziali danni a livello di sicurezza e privacy. Quanto può costare sanare in tempo e denaro un dispositivo (sia esso computer o smartphone) infetto da un malware?

E come quantificare l’eventuale furto di password per quanto concerne social network o persino home banking?

In conclusione dunque, le VPN sono funzionali sotto diversi punti di vista e, con un uso oculato, possono far risparmiare non poco denaro agli utenti.

