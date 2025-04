Roborock, guarda che coupon: un click vale 450 Euro

Un’offerta diversa dalle altre, senza etichette in bella vista, nascosta tra i meandri di Amazon al termine di una settimana di sconti di primavera. Eppure basta un click, un semplice click, per tagliare di ben 450 Euro il prezzo del potente Roborock Qrevo Master, robot per la pulizia della casa a cui poter affidare la cura e l’igiene del proprio ambiente domestico.

La grande notizia sta proprio nello sconto disponibile in queste ore, poiché con un semplice click il prezzo di 1299,99€ crolla a 849,99€, sfiorando il minimo di sempre. Analizzando i termini dell’offerta, si scopre che il coupon resterà attivo fino al 6 aprile e pertanto dopo questa data lo sconto non sarà più disponibile.

Roborock Qrevo Master Set

La qualità Roborock nell’impianto generale, un’aspirazione da 10.000 Pa per gestire la raccolta dello sporco, un dock 3.0 multifunzione per completare l’opera. Il robot ha un’intelligente capacità di gestire le spazzole di raccolta al di fuori del loro baricentro (spostato esternamente alla bisogna per raggiungere gli angoli e coprire completamente la superficie da trattare): il nome di questa funzione, “FlexiArm Design”, ben spiega l’idea di un braccio basculante che sposta l’azione e completa così la copertura negli angoli bui che la forma circolare lascerebbe altrimenti scoperti.

Il Roborock Master può sollevare i mop di 10 mm per evitare un eventuale indesiderato contatto con i tappeti (dove il sistema Carpet Boost+ ottimizza invece aspirazione e raccolta), mentre le doppie spazzole in gomma gestiscono al meglio i peli degli animali domestici.

L’intelligenza di bordo, da parte sua, è in grado di riconoscere (e gestire) 62 tipi di ostacoli, garantendo così un’esperienza di pulizia continuativa e senza interruzioni, mentre il dock di raccolta offre 7 settimane continuative di lavoro senza preoccupazioni, lavando il mop a ogni passaggio e asciugandolo con un getto a 45 gradi che sposa al meglio consumi e manutenzione continuativa. Il set disponibile in offerta, inoltre, prevede anche 2 mop di ricambio già nella confezione: per un progetto di lunga durata, insomma, per non pensarci più e per avere la casa sempre accudita senza più pensieri.

Un robot ideale per la routine quotidiana di pulizia, insomma, potendo gestire il tutto sia tramite app che tramite comandi vocali. Non solo: grazie all’audio di bordo è possibile anche parlare a distanza con il proprio animale domestico, spostando il robot dove necessario e quindi portandogli il conforto della propria voce guardandone la reazione grazie alle cam di bordo: non è soltanto un robot per la pulizia, insomma, ma un vero e proprio emissario per la gestione dell’ambiente domestico nella sua complessità.

Come applicare il coupon

Basta un click, qui:

Una volta immessa la spunta su questo piccolo modulo, si potrà mettere il device nel carrello e procedere quindi al pagamento: i 450€ saranno immediatamente e automaticamente decurtati, per uno sconto immediato ed effettivo.

Dopo poche ore il device sarà attivo, avrà mappato la casa e sarà il migliore amico dei cani e gatti di casa. Perché la tecnologia non è soltanto efficienza: è anche tempo libero, affetto, creatività.