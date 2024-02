Robot aspira e lava pavimenti in offerta a 99€: ECCOLO

Approfitta dello sconto del 38% e acquista il robot aspirapolvere di Cecotec (modello Conga 999 Origin Genesis) che si occupa anche di lavare i pavimenti al prezzo di soli 99 euro. Diventerà subito un alleato per la pulizia quotidiana della casa, grazie alle tante tecnologie integrate, alla potenza di 1.000 Pa e all’autonomia della batteria interna che gli consente di agire indisturbato per due ore di fila, senza mai fermarsi.

Cecotec Conga 999 Origin Genesis: aspira e lava i pavimenti

È estremamente versatile grazie alla sua natura multifunzione: spazza, aspira, lava e asciuga, rimuovendo senza difficoltà anche lo sporco più ostinato. È dotato di una bocca di aspirazione senza spazzola centrale per evitare ogni tipo di groviglio e di due spazzole laterali per una maggiore portata. Può rilevare gli ostacoli e passare sotto i mobili, prevenendo cadute accidentali e, grazie al sistema Random per la navigazione autonoma, coprirà tutta la superficie delle stanze. Si tratta di un’unità intelligente, perfetta per l’integrazione in una smart home, da controllare tramite telecomando o da ovunque con l’app sullo smartphone. Maggiori informazioni sono consultabili nella scheda completa del prodotto.

Lo sconto del 38% è applicato in automatico ed è possibile acquistare Cecotec Conga 999 Origin Genesis al prezzo finale di soli 99 euro (invece di 159 euro) con un solo click. Vendita e spedizione sono gestite direttamente da Amazon.

Se scegli di effettuare subito l’ordine, il robot che aspira e lava i pavimenti sarà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Proprio così, non sono richieste spese aggiuntive per il trasporto. Con la stessa spesa è possibile comprare anche la versione X-Treme.