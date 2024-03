Robot aspirapolvere e lavapavimenti con LASER in SUPER SCONTO (-48%)

Ottimo affare su Amazon su questo robot aspirapolvere e lavapavimenti con mappatura laser e potenza di aspirazione a 4000pa del marchio Lefant. Grazie allo sconto del 48% puoi acquistarlo infatti a soli 259,99 euro invece di 499,99. Un’opportunità straordinaria a tempo limitato che non puoi farti scappare.

Robot aspirapolvere e lavapavimenti: potentissimo e con uno sconto mostruoso

Acquistando questo robot aspirapolvere e lavapavimenti demandi le pulizie di casa ad uno strumento potentissimo e che sarà in grado di sostituirti alla perfezione. Grazie alla sua potenza di aspirazione fino a 4000pa garantisce una pulizia profonda su una varietà di superfici, inclusi pavimenti in legno, in ceramica e moquette.

Con la sua capacità di rilevare automaticamente lo sporco e i detriti, oltre ai peli degli animali domestici, questo robot aspirapolvere assicura una pulizia eccellente senza sforzo.

La funzione di lavaggio con vibrazione sonica, che raggiunge fino a 12.000 volte al minuto, consente al N3 di rimuovere le macchie ostinate dal pavimento in modo più efficace, simulando il movimento di una mano che pulisce. Il serbatoio dell’acqua a controllo elettrico intelligente garantisce una distribuzione precisa dell’acqua su tre livelli, evitando che il mocio risulti troppo asciutto o troppo bagnato durante il lavaggio.

Dotato di tecnologia di mappatura laser D-ToF avanzata, il N3 può navigare con precisione intorno agli ostacoli, identificandoli a livello millimetrico per evitare collisioni durante la pulizia. Inoltre, il riconoscimento ultrasonico dei tappeti consente al robot di adattarsi intelligentemente alle diverse superfici, regolando automaticamente l’aspirazione per garantire una pulizia efficace senza danneggiarli.

Con una batteria da 5200 mAh ad alta capacità, il N3 offre fino a 200 minuti di pulizia continua, assicurando una copertura completa dell’area senza interruzioni. Inoltre, funziona in modo silenzioso per non disturbare durante l’uso quotidiano. Una volta completata la pulizia o in caso di batteria scarica, il robot torna automaticamente alla stazione di ricarica per un’autonomia senza problemi.

Un prodotto eccezionale e di qualità superiore che puoi avere a soli 259,99 euro su Amazon invece di 499,99. È un’offerta a tempo: non pensarci troppo.