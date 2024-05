Shelly Plus 1: il relè Wi-Fi e Bluetooth è in SCONTO

Vera e propria manna dal cielo per chi vuol rendere la propria casa una smart home, Shelly Plus 1 oggi è in sconto su Amazon. Si tratta del relè intelligente dotato di connettività Wi-Fi e Bluetooth, soluzione ideale per controllare elettrodomestici e apparecchiature (illuminazione, linee elettriche, sistemi di sicurezza ecc.) da qualsiasi luogo, attraverso smartphone, tablet, computer o qualsiasi altro dispositivo con supporto ai protocolli HTTP, UDP e MQTT. È compatibile anche con Alexa & Google Home. Approfitta dell’offerta in corso.

Lo sconto di Amazon su Shelly Plus 1

Tra i punti di forza vanno citate la facilità di installazione (sono sufficienti pochi minuti) e le sue dimensioni compatte (47x36x17 millimetri) che permettono di montarlo nelle classiche cassette 503 oppure dietro alle prese di corrente, agli interruttori di luce o in altri piccoli spazi. La sua unicità è rappresentata dal poter configurare il dispositivo utilizzando un alimentatore per la corrente continua a 12V stabilizzato o a 24/220V. Può inoltre controllare un circuito elettrico fino a 3,5 kW. Altre informazioni a proposito delle caratteristiche e delle modalità di utilizzo sono riportate nella scheda completa.

Grazie allo sconto di oggi puoi acquistare il relè Shelly Plus 1 con Wi-Fi e Bluetooth al prezzo finale di soli 14,99 euro. Non ci sono coupon da attivare o codici promozionali da inserire: la riduzione della spesa è applicata in automatico, devi solo metterlo nel carrello e approfittare dell’occasione.

Per chi ha un abbonamento Prime attivo (puoi iniziare ora i 30 giorni di prova) c’è anche la spedizione gratuita con la consegna a domicilio assicurata già entro domani e gestita da Amazon. Il voto medio assegnato dalle migliaia di recensioni pubblicate è molto alto: 4,5/5 stelle.