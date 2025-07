Robot aspirapolvere Ecovacs Deebot Mini: nuovo e subito in offerta lancio

Debutta ufficialmente il nuovo Ecovacs Deebot Mini, un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia economica, progettato per rendere la pulizia quotidiana più semplice, silenziosa ed efficiente, soprattutto per chi vive in ambienti di dimensioni contenute. Per il lancio, Ecovacs sta proponendo una offerta su Amazon molto interessante che vi permetterà di acquistarlo a prezzo ribassato, precisamente a 399 euro, ben 100 euro in meno rispetto al prezzo standard. Tale iniziativa sarà valida fino al 14 luglio compreso.

Pensato per giovani professionisti, piccoli nuclei familiari o per chi si avvicina per la prima volta alla pulizia automatizzata, il Deebot Mini è la risposta perfetta per pavimenti misti come parquet, piastrelle e tappeti. Nonostante le dimensioni ultracompatte (solo 28,6 cm di larghezza), è dotato di una tecnologia di navigazione avanzata con sensori laterali, radar LDS e laser frontale che gli consente di muoversi con precisione negli spazi più ristretti, riducendo al minimo i punti ciechi e garantendo un’elevata copertura anche in appartamenti molto arredati.

Tra le caratteristiche che rendono questo modello ancora più interessante troviamo la potenza massima di aspirazione pari a 8000Pa, un dato di tutto rispetto per la fascia di appartenenza, ed il sistema di lavaggio rotante OZMO Turbo 2.0 con piastre ad alta pressione capaci di rimuovere anche lo sporco più ostinato.

Durante il lavaggio, quindi quando i moci sono montati, entra in gioco una gestione intelligente dei tappeti. Nello specifico, normalmente il robot li evita automaticamente, garantendo la massima protezione degli stessi, ma, se viene attivata la Modalità Attraversamento Tappeti, questa permette di oltrepassarli solo se indispensabile per raggiungere un’altra zona della casa (senza però pulirli).

Un altro plus è la nuova stazione OMNI Mini, la più compatta mai realizzata da Ecovacs. E’ alta appena 38,5 cm, elegante, discreta e potente. Integra il sistema di svuotamento automatico della polvere ed il lavaggio profondo dei moci con successiva asciugatura ad aria calda a 45 °C, riducendo la proliferazione di batteri e gli odori. Anche la rumorosità è stata ottimizzata, rendendo questo robot perfetto anche per gli ambienti domestici più tranquilli (55 dB durante l’uso e 70 dB in fase di svuotamento).

Il Deebot Mini è dotato, inoltre, della tecnologia ZeroTangle 2.0, un sistema anti-aggrovigliamento evoluto con spazzola a tripla V e pettine integrato, pensato per raccogliere capelli e peli in modo efficiente e senza manutenzione costante. In più, grazie all’ottima app ECOVACS HOME, si potrà regolare la potenza di aspirazione, l’intensità del lavaggio e avviare la pulizia con un solo tocco, direttamente dallo smartphone.

Ultimo, ma non per importanza, il design disponibile in differenti colori che rendono questo modello unico nel suo genere.

Ricordiamo che è attualmente disponibile in offerta lancio a soli 399 euro, direttamente su Amazon, cliccando sui banner e link presenti in questo articolo.

In collaborazione con Ecovacs