Robot aspirapolvere lavapavimenti Lefant M2 da 6000Pa con il 70% di sconto

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Lefant M2: robot aspirapolvere lavapavimenti dal prezzo wow

Senza ombra di dubbio possiamo dire che a questa cifra il Lefant M2 è il migliore robot aspirapolvere lavapavimenti che puoi acquistare al momento. Garantisce una potentissima aspirazione da 6000 Pa ed è quindi in grado di raccogliere tutto lo sporco sul pavimento senza lasciare nulla in giro. Inoltre con il serbatoio dell’acqua da 300 ml lava in contemporanea all’aspirazione e avrai un pavimento brillante.

È dotato di una navigazione laser precisa ed è in grado di mappare le stanze per garantire una pulizia completa. Grazie all’app dedicata potrai gestire le varie funzioni pianificando la pulizia nelle stanze, creando zone vietate o modificando le mappe salvate. È compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant. Ha un corpo robusto, leggero ed è in grado di infilarsi anche nelle zone di difficile accesso. Inoltre offre una batteria da 3200 mAh in grado di coprire 160 m² o 160 minuti, ritorna in automatico alla base di ricarica e riparte da dove ha lasciato una volta completata la ricarica.

Una grande soluzione per avere il pavimento pulito senza sforzi. Perciò vai all’istante su Amazon e acquista il tuo robot aspirapolvere lavapavimenti Lefant M2 a soli 109,99 euro, anziché 369,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa entro pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.