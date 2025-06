Ora o mai più: il robot Dreame L40 Ultra al prezzo più conveniente

Dreame L40 Ultra un alleato intelligente per la pulizia della casa, pensato per raggiungere anche i punti più difficili e agire in modo efficace. Oggi il robot aspirapolvere e lavapavimenti è al suo prezzo minimo storico su Amazon. Grazie alla tecnologia SideReach, la spazzola laterale si solleva e si estende per raccogliere lo sporco anche negli angoli delle pareti e intorno alle gambe dei mobili, mentre il passaggio tra superfici dure e tappeti è gestito in automatico, evitando contaminazioni di sporco secco o umido.

Minimo storico per il robot Dreame L40 Ultra

Perfetto per chi ha tappeti e moquette, solleva i mop fino a 10,5 millimetri o li rimuove quando necessario, evitando così fastidiosi residui di umidità. L’app DreameHome in dotazione permette di impostare zone di esclusione, e l’aspirazione da 11.000 Pa ad alta potenza è regolabile su cinque livelli, supportata dalla spazzola TriCut anti-groviglio che raccoglie peli di animali senza intoppi. A completare il quadro c’è la manutenzione automatica: pulisce da sé i moci e il vassoio con acqua calda a 65 °C, evitando la diffusione degli odori. Scopri di più nella descrizione completa.

Lo sconto di 300 euro proposto in questo momento da Amazon porta il robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame L40 Ultra al suo prezzo minimo storico di 599 euro (invece di 899 euro come da listino). Non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali. È restituibile entro 30 giorni dal ricevimento con rimborso della spesa.

È venduto e spedito dall’e-commerce, è subito disponibile con la consegna gratis prevista in pochi giorni se lo ordini adesso.