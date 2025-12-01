Robot Dreame: offerta da sogno a -500 euro per il Cyber Monday

La casa sarà sempre pulita con Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete, il robot aspirapolvere e lavapavimenti di ultima generazione oggi in offerta a -500 euro rispetto al listino ufficiale, grazie al CyberMonday/Black Friday di Amazon. È dotato di potente aspirazione da 30.000 Pa, doppia spazzola antigroviglio HyperStream e tecnologia OmniSight 2.0 con sensore LDS per la navigazione binoculare. La disponibilità è immediata e puoi contare sulla consegna gratuita a domicilio.

L’offerta sul robot Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete

Tra i punti di forza ci sono la base all-in-one PowerDock che oltre a ricaricare la batteria interna si occupa di svuotare automaticamente il contenitore della polvere, fino a 100 giorni, oltre che di lavare il mocio su rullo con acqua calda fino a 100 °C e di asciugarlo con aria calda, il sistema FluffRoll con modulo che migliora le prestazioni sulle fughe tra le piastrelle, la capacità di salire su tappeti sollevando il telaio fino a 14 mm. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda completa.

La promozione applica in automatico uno sconto di 500 euro sul listino ufficiale, portando il robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete al suo prezzo minimo di 999 euro. Sia la vendita che la spedizione sono gestite da Amazon, senza passare da intermediari. Il voto medio assegnato da centinaia di recensioni è 4,6/5.

Siamo arrivati alle ultime ore decisive: il Cyber Monday chiude oggi la lunga maratona del Black Friday sull’e-commerce. Le promo spariranno a mezzanotte, quindi conviene dare un’occhiata subito alla vetrina dedicata, finché in tempo. Ci sono ancora molte ottime occasioni per quanto riguarda la smart home, come in questo caso.