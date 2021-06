Robot lavapavimenti Lefant, occasione BOMBA con un click

Ci sono sconti su Amazon che trovano la luce del sole sulle vetrine principali dello store e altre che si annidano tra sforbiciate al prezzo e coupon da applicare: molto spesso sono questi ultimi casi quelli più eclatanti, sebbene non sempre visibili “a occhio nudo”. Il caso è quello del robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant T700, dove un incastro di sconti consente di dimezzare il prezzo con un solo semplice click.

Immagina che qualcuno pulisca casa al posto tuo e che tutto ciò sia possibile a metà prezzo: bene, ora vediamo come tutto ciò sia possibile.

Lefant T700, comodità e risparmio

Stiamo parlando di un robot aspirapolvere e lavapavimenti (2-in-1), silenzioso e automatico, controllabile sia da app che con Alexa. Sa gestire l'ambiente domestico in modo intelligente, può essere facilmente programmato e opera in modo da regolare sia la profondità di pulizia che le aree di copertura. Insomma, non devi pensare a nulla che non sia la programmazione del ciclo di pulizia: mentre studi, lavori o guardi un film, ci pensa Lefant T700 ad aspirare e pulire casa.

Se questo contesto già è un lusso di per sé, il meglio deve ancora venire. Il robot da 309,99 euro, infatti, è scontato in queste ore del 16% ed il prezzo scende così ad un primo step da 259,99 euro. Non però tutto, perché a disposizione c'è uno sconto da ben 100 euro che può essere applicato semplicemente con un click sulla pagina del prodotto.

A questo punto da 259,99 euro si scende a 159,99 euro ed il prezzo iniziale è praticamente dimezzato con un solo, semplice, comodo, click.