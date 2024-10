Robot pulizie: coupon -100€ per ECOVACS DEEBOT N20 PLUS

ECOVACS DEEBOT N20 PLUS è al suo prezzo minimo storico su Amazon grazie alla promozione in corso: attiva il coupon dedicato e ottieni uno sconto immediato di 100 euro per l’acquisto del robot aspirapolvere e lavapavimenti. Si occuperà delle pulizie in casa, lasciandoti la possibilità di goderti il tempo libero come meglio preferisci.

Super sconto per ECOVACS DEEBOT N20 PLUS

Ha in dotazione la stazione di svuotamento automatico, una potenza aspirante da 8.000 Pa, la vaschetta raccogli polvere che non richiede manutenzione, la tecnologia PureCyclone, il sistemi di filtraggio a quattro stadi, l’antigroviglio Zero Tangle, il lavaggio OZMO Pro 2.0 a vibrazione e la pianificazione del percorso intelligente TrueMapping. Ogni operazione può essere gestita attraverso un’app su smartphone, semplice e intuitiva. Ancora, è in grado di superare ostacoli con un’altezza massima pari a 20 millimetri (ad esempio i tappeti) e può contare su un’autonomia di 300 minuti per agire in ogni ambiente e in ogni stanza senza interruzioni. L’elenco dei punti di forza non finisce qui: leggi il resto nella scheda del prodotto.

Devi solo attivare il coupon dedicato per sbloccare lo sconto di 100 euro e acquistare ECOVACS DEEBOT N20 PLUS al prezzo finale di soli 399 euro. Si tratta del minimo storico per il robot aspirapolvere e lavapavimenti: non è una spesa, ma un investimento per la tua casa.

È messo in vendita dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica, senza passare da intermediari, così da poter contare sul massimo dell’affidabilità. Se lo ordini adesso, arriverà direttamente a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita. Il voto medio assegnato da migliaia di recensioni è molto alto, superiore a 4/5 stelle.