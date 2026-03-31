Un robot speciale andrà sulla Stazione Spaziale Internazionale

Non è Data di Star Trek, non è C-3PO di Star Wars. Si chiama Joyride, è alto quanto un bambino, è stato progettato per muoversi in ambienti confinati e senza gravità, e potrebbe diventare il primo robot autonomo a fluttuare per i corridoi della Stazione Spaziale Internazionale. La startup Icarus Robotics ha ottenuto un contratto con Voyager Technologies per mandare la sua macchina nello spazio.

Perché mandare un robot sulla ISS

Il punto di partenza per sviluppare sistemi di intelligenza artificiale integrati nel mondo fisico davvero robusti è portarli fuori dal laboratorio e metterli alla prova nel mondo reale , ha spiegato Jamie Palmer, co-fondatore di Icarus. E non c’è ambiente più impegnativo dello spazio, la simulazione non basta.

I robot nello spazio hanno applicazioni potenzialmente enormi: attività extraveicolari senza rischiare vite umane, manutenzione dei moduli, riparazioni satellitari per prolungarne la vita operativa, e in futuro la gestione dei data center orbitali che si prevede si moltiplicheranno nei prossimi anni. Sono macchine che non hanno bisogno di ossigeno, non temono le radiazioni e non soffrono la microgravità.

Ma Joyride non farà nulla di tutto questo, almeno non ancora. Il primo viaggio è un test, servirà a capire come un robot si comporta realmente nell’ambiente della ISS. Camminare (o meglio, fluttuare) prima ancora di correre.

La fine della Stazione Spaziale Internazionale

La NASA sta incoraggiando le iniziative private sulla ISS, che dovrebbe terminare le operazioni nel 2030. Gli ultimi anni della stazione diventano un banco di prova per le aziende che vogliono testare tecnologie spaziali prima che la struttura venga dismessa. b si occuperà della logistica, dalla preparazione all’invio del robot sulla stazione.

Per ora non c’è una data di lancio specifica. Ma con la ISS che si avvicina alla fine della sua vita operativa, la finestra per questo tipo di esperimenti si sta restringendo. Se Icarus vuole dimostrare che il suo robot funziona nello spazio, dovrà farlo presto.