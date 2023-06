Rocket Way: fibra ligure per un futuro ultrabroadband

Quando una PMI necessita di una valida connessione per risolvere i propri problemi operativi, ha due possibilità: affidarsi al primo operatore che incontra, oppure cercare un operatore locale. Quest’ultima opzione si è rivelata negli anni quella che ha saputo restituire le migliori soddisfazioni e tutto questo per motivi legati alla prossimità delle infrastrutture, alla tipologia dell’assistenza ed al rapporto di fiducia che viene a crearsi in modo ambivalente.

La Liguria, il cui territorio particolarmente complesso è stato a lungo ostacolo per una rapida diffusione della banda larga, gode oggi della presenza di un operatore come Rocket Way che dal 2012 eroga connessioni a banda ultralarga a partire dalla zona di Albenga (SV), che da 2018 posa fibra proprietaria e che nel 2022 ha dato un contributo essenziale per la fondazione del Ge-DIX (Genova Data Internet Exchange).

Quest’ultima iniziativa non va sottovalutata poiché centrale proprio per l’erogazione di un servizio di alta qualità:

L’Internet Exchange Point di Ge-DIX […] garantirà una migliore connettività ai cittadini ed alle imprese genovesi e liguri, con importanti benefici per la produttività aziendale e per la vita quotidiana delle persone. Ciò avverrà attraverso lo scambio diretto di traffico Internet tra gli operatori di telecomunicazione, che potranno interconnettersi tra di loro senza dover più passare una o più reti di terze parti con vantaggi in termini di miglioramento della larghezza di banda, sicurezza del dato e rapido scambio dati internazionale […]. L’interconnessione diretta, inoltre, evita la necessità che i dati viaggino attraverso altre città (e potenzialmente in altri continenti) per passare da una rete all’altra, riducendo così la latenza e rendendo i servizi Internet più immediati ed efficienti.

Rocket Way

Affidarsi a Rocket Way è una scelta di qualità. Significa, infatti, sapere di poggiare su una infrastruttura sviluppatasi con forte radicamento territoriale, in grado di portare avanti soluzioni personalizzate per offrire non soltanto connessioni, ma vere e proprie risposte. Esercizi commerciali, uffici, negozi, hotel, piccoli professionisti: ogni esigenza è differente, ogni zona è servita da diverse tecnologie e ogni ambito ha desiderata specifici, ma a fronte di un contesto tanto particolareggiato soltanto un operatore locale come Rocket Way è in grado di offrire risposte concrete invece di lacunose soluzioni standard.

Grazie a Rocket Way, infatti, oggi migliaia di persone e aziende hanno la possibilità di sfruttare le potenzialità della Rete: la risposta al Digital Divide arriva direttamente dai territori, costruendo una risposta di qualità partendo dalle necessità quotidiane che le realtà imprenditoriali manifestano:

Rocket Way ha raggiunto il ruolo di riferimento di mercato, grazie all’impegno nel diffondere, specialmente in territori rurali e nei piccoli comuni, soluzioni professionali ad alto contenuto tecnologico.

Non è un caso se il baricentro di tutto è in un piccolo centro dell’entroterra ligure, Boissano, dove tutto ha inizio: una realtà locale come scintilla primordiale, Albenga che diventa la prima zona a poterne giovare, quindi la rete in fibra fino a Genova e Milano e ora le ulteriori pianificazioni già stilate verso Roma e Marsiglia.

E non solo: il gruppo è in grado di offrire su MePa soluzioni personalizzate di videosorveglianza, con video Full HD, cloud data, controllo da mobile ed una vasta serie di opzioni con cui costruire la soluzione migliore per la propria municipalità. L’ultrabroadband, del resto, è soltanto un punto di partenza, sul quale poter costruire servizi e comunicazione ideali tanto per il privato, quanto per la PMI, quanto per la grande azienda o la Pubblica Amministrazione.

Un progetto che cresce, insomma, e che si porta appresso un carico di opportunità tanto per i privati quanto per le aziende. Queste ultime sono quelle a poterne giovare con maggior vantaggio immediato: velocità fino a 10Gbps, rete XGS-PON proprietaria, alternative FWA e miste per le zone fuori copertura, centralini, housing, sistemi di videoconferenza e molto altro ancora rappresentano il mix di ingredienti che Rocket Way è in grado di mettere in campo.

Le aziende fino ad oggi escluse da queste grandi opportunità non devono far altro che contattare l’azienda sapendo che a Boissano (SV) ci sarà Valentina che alzerà la cornetta e potrà dare risposte immediate e precise. Il contatto con il cliente nasce così, in modo diretto, poiché diretto è il rapporto che viene costruito in seguito: assistenza continua e immediata, risposte cucite sulle richieste formulate, offrendo così un servizio che a costi più che vantaggiosi mette a disposizione le opportunità senza prezzo di una connessione di alto livello.

Connessioni e offerte

Rocket Way è in grado di offrire connettività tanto per i privati quanto per realtà business o amministrazioni locali. Grazie alla qualità dell’infrastruttura realizzata, il gruppo può portare su fibra linee fino a 2,5 Gbps (29,90€/mese iva inclusa) tramite FTTH. Il bollino verde (standard AGCOM) andrà ad etichettare questo tipo di connessioni per comprovare che si tratta di “vera fibra”, al massimo delle sue potenzialità, senza compromessi nascosti a livello di infrastruttura.

Laddove non sia presente una copertura proprietaria o su rete TIM (di cui Rocket Way è rivenditore wholesale), la soluzione FWA (da 20,41 a 50 euro/mese + iva) potrà offrire validi risultati per superare gli ostacoli del digital divide e portare connettività laddove ad oggi non è ancor possibile raggiungere velocità di qualità superiore. In questi casi il bollino utilizzato in seno all’offerta è di colore giallo e raffigura una rete mista fibra/segnale radio che, grazie alla qualità delle antenne installate, può garantire velocità in download fino a 50Mb/s.

Chiunque approfitti subito delle opportunità messe a disposizione da Rocket Way può attingere ancora al Bonus Internet che consente ad aziende fino a 250 dipendenti di avere un contributo da 300 a 2500€ complessivi per 18/24 mesi di connettività: maggiore è la velocità scelta, maggiore sarà il contributo. Ciò significa mettere in pancia all’azienda una connessione ad altissimo potenziale, da poter sfruttare per le proprie attività di assistenza, vendita, offerta, contatto e comunicazione. Un investimento a costo zero, insomma, per valorizzare i privilegi della transizione digitale cavalcando le connessioni di qualità di Rocket Way.

In collaborazione con Rocket Way