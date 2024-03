Router TP-Link Archer C80: sconto ESCLUSIVO del 27%

C’è un’offerta incredibile su Amazon che non puoi lasciarti sfuggire: il router TP-Link Archer C80 è in vendita con uno sconto del 27%. Se stai cercando un modo per migliorare le prestazioni della tua rete domestica, questo è il momento perfetto per acquistare questo potente router. Approfitta subito di questa opportunità e fallo tuo al prezzo speciale di soli 51,31 euro, anziché 69,99 euro.

Router TP-Link Archer C80: questa offerta potrebbe finire da un momento all’altro

Archer C80 offre una serie di funzionalità avanzate che lo rendono una scelta eccellente per qualsiasi ambiente domestico o lavorativo. Con la sua velocità Wi-Fi Dual Band 802.11ac Wave2, puoi godere di velocità fino a 1300Mbps nella banda da 5GHz e 600Mbps nella banda da 2.4GHz. Che tu stia giocando online, facendo streaming di video in alta definizione o semplicemente navigando sul web, questo router offre prestazioni eccezionali.

Una delle caratteristiche più impressionanti di Archer C80 è la sua tecnologia MU-MIMO 3×3, che consente al router di trasmettere e ricevere dati su tre stream simultaneamente. Questo significa che anche con molti dispositivi connessi contemporaneamente, non avrai problemi di congestione della rete, garantendo una connessione stabile e veloce per tutti i tuoi dispositivi.

Inoltre, Archer C80 offre una copertura ampia grazie alla tecnologia Beamforming, che concentra il segnale Wi-Fi nelle aree dove sono presenti i dispositivi connessi. In questo modo, puoi godere di una connessione affidabile in ogni angolo della tua casa.

Ma le caratteristiche impressionanti di Archer C80 non finiscono qui. Con funzionalità avanzate come il parental control, la rete ospiti e il controllo degli accessi, puoi gestire la tua rete in modo personalizzato in base alle tue esigenze specifiche.

E non dimenticare il supporto per TP-Link OneMesh, che ti consente di estendere la copertura della tua rete utilizzando extender compatibili. In questo modo, puoi creare una rete unificata senza interruzioni di segnale in tutta la tua casa.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon. Acquista il router TP-Link Archer C80 oggi stesso al prezzo ridicolo di soli 51,31 euro e goditi prestazioni eccezionali e una connessione affidabile per tutti i tuoi dispositivi.