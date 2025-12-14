 Rubrica degli SCONTI: 10 offerte caldissime su Amazon, quasi GRATIS
Rubrica degli SCONTI: 10 offerte caldissime su Amazon, quasi GRATIS

Tante offerte su Amazon ma 10 di queste sono eccellenti e da non farsi scappare: weekend caldissimo.
Torna il weekend e con lui anche gli sconti pazzi di Amazon. Ogni giorno è occasione di affare sull’e-commerce ma questa domenica sta succedendo qualcosa di pazzo. Con minimi storici degli ultimi trenta giorni registrati in questo momento, puoi acquistare prodotti di vario genere a pochissimo. Televisori, dispositivi per le pulizie, per la cura personale e tanto altro ancora. Perdere di vista gli sconti più interessanti e facile e, per questo, in questo aggiornamento della Rubrica degli Sconti ti elenco 10 proposte da non farti scappare. 

Le offerte Amazon più interessanti del weekend

Braun Silk-épil 9 Flex con doppia testina, disponibile a soli 129,99 euro con sconto del 47%.

Braun Silk-épil 9 Flex Epilatore Elettrico Donna Con Testina Flessibile a 360° Per Epilazione Semplice, Wet & Dry, Pelle Liscia a Lungo, Idea Regalo, 9-030 3D, Bianco/Rosa

Braun Silk-épil 9 Flex Epilatore Elettrico Donna Con Testina Flessibile a 360° Per Epilazione Semplice, Wet & Dry, Pelle Liscia a Lungo, Idea Regalo, 9-030 3D, Bianco/Rosa

129,99244,99€-47%
Vedi l’offerta

Hisense TV 55″ QLED risoluzione 4K @144Hz, disponibile a soli 409,00 euro con sconto del 18%.

Hisense TV 55

Hisense TV 55″ QLED 4K 144Hz 2025 55E7Q PRO, Smart TV VIDAA U8, Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive, 144hz Game Mode PRO, Dolby Atmos, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K

409,00499,99€-18%
Vedi l’offerta

Hisense Lavatrice Slim con cestello da 7kg e funzione vapore. Disponibile a soli 279 euro con sconto del 28%.

Hisense WFQE7012EVM Lavatrice Slim Carica Frontale, 7kg, Classe A, 1200 giri, Vapore, Motore Inverter

Hisense WFQE7012EVM Lavatrice Slim Carica Frontale, 7kg, Classe A, 1200 giri, Vapore, Motore Inverter

279,00389,00€-28%
Vedi l’offerta

De’Longhi EC260.BK, macchina da caffè con doppio sistema: cialde e polvere. Disponibile a soli 94,90 euro con sconto del 32%.

De'Longhi EC260.BK Macchina da Caffè Per Polvere o in Cialde E.S.E., Sistema Latte Manuale, Facile da usare, Serbatoio Estraibile da 1.1 L, Caldaia acciaio inox

De’Longhi EC260.BK Macchina da Caffè Per Polvere o in Cialde E.S.E., Sistema Latte Manuale, Facile da usare, Serbatoio Estraibile da 1.1 L, Caldaia acciaio inox

88,26139,00€-32%
Vedi l’offerta

Samsung Galaxy Tab A11+, modello 8+256 GB. Disponibile a soli 249 euro con sconto del 27%.

Samsung Galaxy Tab A11+, Tablet Android, WiFi, 8GB RAM, 256GB, 11.0

Samsung Galaxy Tab A11+, Tablet Android, WiFi, 8GB RAM, 256GB, 11.0″ 90Hz Display, Silver [Versione Italiana]

249,00339,00€-27%
Vedi l’offerta

Aspirapolvere senza fili con potenza 550W e 70 minuti di autonomia. Disponibile a soli 113,99 euro con sconto del 50% + coupon in pagina.

Dreame H15 Pro Heat, aspirapolvere e lavapavimenti con soluzione a caldo. Disponibile a soli 499 euro con sconto del 29%.

DREAME H15 Pro Heat Aspirapolvere Lavapavimenti, Lavaggio 85 °C, Braccio Robotico IA GapFree, RGB, Aspirazione 22.000 Pa, 0 Grovigli,Lavaggio Spazzola 100 °C,Asciugatura 5 Min 90 °C,Navigazione e App

DREAME H15 Pro Heat Aspirapolvere Lavapavimenti, Lavaggio 85 °C, Braccio Robotico IA GapFree, RGB, Aspirazione 22.000 Pa, 0 Grovigli,Lavaggio Spazzola 100 °C,Asciugatura 5 Min 90 °C,Navigazione e App

499,00699,00€-29%
Vedi l’offerta

Apple Watch Series 11 GPS, smartwatch con cassa da 42mm in alluminio. Disponibile a soli 389 euro con sconto del 15%.

Apple Watch Series 11 GPS, Cassa 42 mm in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport nero - M/L

Apple Watch Series 11 GPS, Cassa 42 mm in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport nero – M/L

0,00
Vedi l’offerta

Echo POP, altoparlante intelligente. Disponibile a soli 24,90 euro con sconto del 55%.

Echo Pop (Ultimo modello) | Altoparlante Bluetooth intelligente con Alexa, compatto e dal suono potente | Antracite

Echo Pop (Ultimo modello) | Altoparlante Bluetooth intelligente con Alexa, compatto e dal suono potente | Antracite

24,9054,99€-55%
Vedi l’offerta

Dash Cam con risoluzione fino al 4K e sistema a 3 canali.Disponibile a soli 132,99 euro con sconto del 27%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 dic 2025

Paola Carioti
Pubblicato il
14 dic 2025
