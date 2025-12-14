Rubrica degli SCONTI: 10 offerte caldissime su Amazon, quasi GRATIS

Torna il weekend e con lui anche gli sconti pazzi di Amazon. Ogni giorno è occasione di affare sull’e-commerce ma questa domenica sta succedendo qualcosa di pazzo. Con minimi storici degli ultimi trenta giorni registrati in questo momento, puoi acquistare prodotti di vario genere a pochissimo. Televisori, dispositivi per le pulizie, per la cura personale e tanto altro ancora. Perdere di vista gli sconti più interessanti e facile e, per questo, in questo aggiornamento della Rubrica degli Sconti ti elenco 10 proposte da non farti scappare.
Le offerte Amazon più interessanti del weekend
Braun Silk-épil 9 Flex con doppia testina, disponibile a soli 129,99 euro con sconto del 47%.
Braun Silk-épil 9 Flex Epilatore Elettrico Donna Con Testina Flessibile a 360° Per Epilazione Semplice, Wet & Dry, Pelle Liscia a Lungo, Idea Regalo, 9-030 3D, Bianco/Rosa
Hisense TV 55″ QLED risoluzione 4K @144Hz, disponibile a soli 409,00 euro con sconto del 18%.
Hisense TV 55″ QLED 4K 144Hz 2025 55E7Q PRO, Smart TV VIDAA U8, Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive, 144hz Game Mode PRO, Dolby Atmos, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K
Hisense Lavatrice Slim con cestello da 7kg e funzione vapore. Disponibile a soli 279 euro con sconto del 28%.
Hisense WFQE7012EVM Lavatrice Slim Carica Frontale, 7kg, Classe A, 1200 giri, Vapore, Motore Inverter
De’Longhi EC260.BK, macchina da caffè con doppio sistema: cialde e polvere. Disponibile a soli 94,90 euro con sconto del 32%.
De’Longhi EC260.BK Macchina da Caffè Per Polvere o in Cialde E.S.E., Sistema Latte Manuale, Facile da usare, Serbatoio Estraibile da 1.1 L, Caldaia acciaio inox
Samsung Galaxy Tab A11+, modello 8+256 GB. Disponibile a soli 249 euro con sconto del 27%.
Samsung Galaxy Tab A11+, Tablet Android, WiFi, 8GB RAM, 256GB, 11.0″ 90Hz Display, Silver [Versione Italiana]
Aspirapolvere senza fili con potenza 550W e 70 minuti di autonomia. Disponibile a soli 113,99 euro con sconto del 50% + coupon in pagina.
Dreame H15 Pro Heat, aspirapolvere e lavapavimenti con soluzione a caldo. Disponibile a soli 499 euro con sconto del 29%.
DREAME H15 Pro Heat Aspirapolvere Lavapavimenti, Lavaggio 85 °C, Braccio Robotico IA GapFree, RGB, Aspirazione 22.000 Pa, 0 Grovigli,Lavaggio Spazzola 100 °C,Asciugatura 5 Min 90 °C,Navigazione e App
Apple Watch Series 11 GPS, smartwatch con cassa da 42mm in alluminio. Disponibile a soli 389 euro con sconto del 15%.
Apple Watch Series 11 GPS, Cassa 42 mm in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport nero – M/L
Echo POP, altoparlante intelligente. Disponibile a soli 24,90 euro con sconto del 55%.
Echo Pop (Ultimo modello) | Altoparlante Bluetooth intelligente con Alexa, compatto e dal suono potente | Antracite
Dash Cam con risoluzione fino al 4K e sistema a 3 canali.Disponibile a soli 132,99 euro con sconto del 27%.